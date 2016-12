Lacalle Pou dijo que aplicar “tarifazo” es “la fácil” "Se utilizan las tarifas para tapar el agujero que generó el gobierno del Frente Amplio", dijo el senador Luis Lacalle Pou.

Actualizado: 21 de Diciembre de 2016 | Por: Redacción 180

"Estamos terminando un año 2016 en el cual las mentiras de quienes aspiraban a ser gobierno han surgido una tras otra y la más grave de todas desde mi punto de vista es el tema tributario", opinó Lacalle en su audición radial que difunde en internet.

"El tema de la recaudación es el tema de donde una y otra vez recurrir y acudir cuando los números del gobierno no cierran. Más allá de faltar a la verdad que ya de por sí es grave, también hay una negligencia al momento de manejar la administración pública", agregó.

El senador del Partido Nacional dijo que el gobierno tiene "negligencia en la falta de eficacia y eficiencia en la gestión" y "negligencia en lograr resultados positivos".

"Nadie discute que los presupuestos han sido por demás grandes, por demás abultados en estos años en seguridad, en salud, en educación... Ahora: los resultados en estos ámbitos no han sido buenos", afirmó.

"Y negligencia en hacerla fácil. Porque la fácil es el bolsillo del ciudadano, la difícil es ser austero, es cuidarse, es vigilar, es estar arriba de los temas, es estar arriba de las cosas, es tener una actitud proactiva en la gestión del gobierno. (...) Hay que cuidar todo. No puede ser que un día sí y otro también nos enteremos de despilfarros, de irregularidades, de desvíos de fondos, del simple hecho de no cuidar los pesos de la gente", agregó.

Según el legislador, este año termina "con un tarifazo". "Desde nuestro punto de vista aquí no se está cobrando el servicio público que se presta, se está cobrando de más. ¿Por qué? Porque se utilizan las tarifas como instrumento financiero, (...) para tapar el agujero. El agujero, ¿que quién generó? El gobierno del Frente Amplio", expresó.

"Lamentablemente una vez más, el gobierno del Frente Amplio no entiende que la capacidad contributiva de los ciudadanos no da para más. Y desde mi punto de vista, este tarifazo, sumado al ajuste fiscal que se va a producir en los primeros días del año que viene, es recesivo, va a generar menos actividad, atenta contra el trabajo, atenta contra el agregado de valor en la producción nacional y va a generar menos constante y sonante, sobretodo en las localidades del interior pero también en el departamento de Montevideo", señaló Lacalle.

Según el senador se busca "tapar el déficit que este gobierno ha generado en épocas de bonanza".

"Esto no es la primera vez que se hace, es cierto, es cierto. Ahora: se hizo en otras circunstancias, no se hizo con un país andando bien, no se hizo con una situación extraordinaria económica, no se hizo con los commodities valiendo en el mundo lo que valían. Ha demostrado que el gobierno del Frente Amplio ha fracasado en la gestión de los recursos,ha fracasado en la gestión de la economía y también y más grave aún ha fracasado en lograr el desarrollo del individuo sostenible en el tiempo. Lamentablemente lo dijimos en campaña, lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón", concluyó.