El discurso de Meryl Streep que hizo enojar a Donald Trump El presidente electo estadounidense Donald Trump arremetió el lunes contra la actriz Meryl Streep, acusándola de ser una "lacaya" de Hillary Clinton, luego de que ella lo criticara en la ceremonia de los Globos de Oro.

Actualizado: 09 de Enero de 2017 | Por: Redacción 180

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) homenajeó a la veterana actriz Meryl Streep, que ha sido nominada en 30 oportunidades a este galardón, famoso también por tener mucho champán durante toda la noche.

Pero haciendo un paréntesis a esta fiesta, Streep puso el acento político a la noche, a tan sólo días de que Donald Trump, nada querido por la industria, asuma como presidente de Estados Unidos.

"Ustedes y todos nosotros en esta sala pertenecemos, realmente, a los segmentos más vilipendiados de la sociedad estadounidense en este momento. Piénsenlo: Hollywood, extranjeros y la prensa", lanzó Streep bajo aplausos.

"Hollywood está llena de forasteros y extranjeros. Si los corres a todos, no tendrás nada más que ver que fútbol y artes marciales mixtas, que no son arte", siguió.

La actriz arremetió contra Trump y sus burlas contra el periodista discapacitado Serge Kovaleski. "Me rompió el corazón cuando lo vi", expresó.

"Necesitamos que la prensa con principios mantenga su poder, para ponerlos en su sitio por cada indignación", lanzó antes de citar a su "querida amiga, la princesa Leia", Carrie Fisher, fallecida por un infarto a finales de diciembre: "Toma tu corazón roto y conviértelo en arte".

La respuesta de Trump

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro", escribió Trump en Twitter.

En una serie de 'tuits', Trump escribió: "Ella es una lacaya de Hillary que perdió mucho. Por centésima vez, nunca 'parodié' a un reportero discapacitado (nunca haría eso), sino que simplemente lo mostré 'rastrero' cuando él cambió totalmente una historia que había escrito hacía 16 años en orden a hacerme quedar mal".

AFP