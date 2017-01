Los detalles del Desfile de Carnaval Este jueves desde las 20:30 se realizará el Desfile inaugural del Carnaval 2017.

Actualizado: 16 de Enero de 2017 | Por: Redacción 180

El recorrido será desde Plaza Independencia hasta Barrios Amorín y contará con la presencia de 41 agrupaciones que participarán del Concurso Oficial.

Las reinas de Carnaval, Llamadas y Escuelas de Samba abrirán el desfile. Además habrá un carro alegórico en homenaje Gerardo Matos Rodríguez, autor de La Cumparsita, el himno de los tangos que está cumpliendo 100 años.

El Desfile de Llamadas se realizará en dos jornadas, jueves 9 y viernes 10 de febrero, por los barrios Sur y Palermo, desde la hora 20.30.

Entradas

Las localidades numeradas para el Desfile de Carnaval se pueden comprar en Abitab hasta la hora 17 del miércoles 18 de enero. De existir remanente se podrán adquirir el 19 en la Avenida 18 de Julio.

Plaza Independencia: Andes: $250

Platea preferencial: $300

Andes - Convención

Convención - Río Branco

Río Branco - Julio Herrera y Obes

Herrera y Obes - Río Negro

Río Negro - Paraguay

Paraguay - Cuareim

Cuareim - Yi

Yi - Yaguarón

Yaguarón - Ejido

Ejido - Javier Barrios Amorín: $140

Jurado

El jurado del Desfile será presidido por el periodista Fabián Cardozo y tendrá la siguiente integración:

Murgas: Gabriel Ziroli (periodista Carnaval del Futuro), Beatriz Belloni (ex componente, actriz), Daniel Zieleniec (murguista, profesor de música), Freddy González (murguista, director teatral), Pamela Blanco (Reina del Carnaval 2016).



Parodistas - Humoristas: Diego Castro (periodista CA 42), Sebastián Sánchez (periodista Emisora del Sur), Lidia Chipas (actriz y componente), Nicolás Lasa (periodista de Colados al camión, Sport 890), Carlos de León (ex componente y director).



Revistas - Lubolos: Renée de León (ex componente), Álvaro Marotta (abonado Carnaval), Alejandra Colette (docente de danza y literatura), Edgardo González (Daecpu), Leticia Reyes (Reina de Llamadas 2016).