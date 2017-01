Peñarol presentó a Arias, Cavallini, Dawson y Mier Este lunes, Peñarol presentó en el estadio Campeón del Siglo a sus cuatro incorporaciones para el Torneo Apertura 2017: Ramón Arias, Lucas Cavallini, Kevin Dawson y Matías Mier, que regresa al club.

Actualizado: 16 de Enero de 2017 | Por: Redacción 180

En conferencia de prensa, Matías Mier, que vuelve tras haber sido parte del plantel subcampeón de la Copa Libertadores 2011, dijo que quería quedarse en Uruguay y jugar en Peñarol.

“Se dio todo para que me pudiera quedar acá en Peñarol, una institución donde me tocó vivir quizás lo más lindo de mi carrera que fue jugar una final de Copa Libertadores”, comentó el zurdo.

Sobre la situación de Peñarol, que arranca el año en puestos de descenso, dijo que “el grupo lo que va a sacar adelante” y dijo que este semestre no será como el anterior. Agregó que se encuentra “más maduro” a sus 26 años, siendo que en el anterior pasaje por Peñarol tenía 20. “Fui aprendiendo mucho, tuve la suerte de compartir vestuario con grandes jugadores y eso es lo importante, aprender mucho de ellos, dentro y fuera de la cancha”, dijo Mier.

El defensa Ramón Arias también destacó que se encontraba más maduro luego de haber salido de Defensor Sporting para jugar en Puebla de México y Liga de Ecuador, además que ahora estaba casado y “más centrado y con las cosas bien claras”.

Además, dijo que era “una alegría inmensa” poder representar a Peñarol y estar en una institución de esa magnitud. “En varios períodos de pase sonaba mi nombre. Por suerte se dio ahora con una oferta concreta y cuando me llamó el técnico no lo dudé ni un segundo”, añadió.

Por su parte Kevin Dawson dijo estar “orgulloso” de estar en Peñarol y de la confianza vertida en él por la directiva y el cuerpo técnico. Sobre la posibilidad de ser suplente de Gastón Guruceaga, dijo que “sabe el lugar que viene a ocupar”.

“Hoy Peñarol tiene grandes arqueros, como Gastón y los demás chicos que vienen de abajo. Uno viene a sumarse al plantel y apoyar desde donde le toque”, agregó.

Consultado por su pasado por las inferiores de Nacional, el arquero dijo que “uno es un trabajador como cualquiera”. “Hoy me debo a estos colores, los voy a defender de la mejor manera y día a día me voy a preparar para estar a la altura del club cuando me toque jugar”, añadió Dawson.

El delantero Lucas Cavallini también hizo las inferiores en Nacional, donde incluso llegó a jugar en el primer equipo. “Eso fue el pasado, uno es profesional, piensa en su familia, en mejorar y en jugar en un cuadro grande siempre. Me tocó jugar en Peñarol ahora y lo voy a defender a muerte”, comentó el exFénix.

Además, dijo que está trabajando muy bien en la delantera con Junior Arias, que se van conociendo de a poco y que creía que iban a poder convertir muchos goles en el campeonato.

Sobre el interés del entrenador Leonardo Ramos en contratarlo, dijo que puede haber sido debido a que cuando Fénix jugó contra Danubio, él hizo dos goles.