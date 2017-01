Bolt perdió un oro olímpico por descalificación del relevo de Pekín-2008 El jamaicano Usain Bolt perdió oficialmente este miércoles una de sus medallas de oro olímpicas tras la descalificación del relevo jamaicano de 4x100 metros que se coronó en 2008, debido al caso de dopaje de uno de sus integrantes, Nesta Carter.

Actualizado: 25 de Enero de 2017 | Por: Redacción 180

Bolt, que construyó gran parte de su leyenda sobre sus tres 'tripletes' de oros olímpicos (100, 200 y relevo 4x100 metros), en los Juegos de 2008, 2012 y 2016, ve rebajada ahora su cuenta de títulos olímpicos de nueve a ocho.

La decisión de la retirada de la medalla se esperaba desde que en junio de 2016 se conociera el control positivo de Carter, al que se detectó un estimulante no autorizado dentro del amplio programa de reanálisis que viene realizando el Comité Olímpico Internacional (COI) en los últimos meses con muestras de Pekín-2008 y Londres-2012.

"Nesta Carter fue reconocido culpable de haber contravenido la reglamentación antidopaje en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 (...) Queda descalificado del relevo 4x100 metros", escribió la instancia olímpica en su comunicado, subrayando que la descalificación de Carter supone también la del equipo jamaicano de ese relevo.

El oro de 4x100 metros masculino de Pekín-2008 será para Trinidad y Tobago, mientras que Japón se quedará con la plata y Brasil subirá un escalón, del cuarto lugar hasta el bronce.

Usain Bolt, la superestrella del atletismo en la última década, era consciente en los últimos meses de que su cuenta de medallas iba probablemente a bajar por el 'caso Carter'.

"No cambiará nada sobre mi legado. Por supuesto, me decepcionará perder esa medalla, pero así es la vida. ¿Qué puedo hacer? No tengo ningún control sobre eso", declaró Bolt en la última noche de los Juegos Olímpicos de Rio, en agosto, tras una nueva exhibición.

"Estamos en el buen camino contra el dopaje en el atletismo. Confío en la Agencia Mundial Antidopaje y en la Federación Internacional de Atletismo, hacen un buen trabajo", añadió.

El COI confirmó también este miércoles que la rusa Tatiana Lebedeva, subcampeona olímpica de triple salto en Pekín, se veía igualmente privada de su medalla.

Programa de reanálisis

Antes que Jamaica, otra gran nación de la velocidad, Estados Unidos, perdió una medalla 'a posteriori', la de plata del relevo 4x100 metros de Londres-2012, después de que Tyson Gay diera positivo.

Dentro del programa de reanálisis del COI, el organismo ha revisado 1.243 muestras con métodos científicos que han evolucionado desde el momento de la competición y basándose en informaciones recabadas desde mediados de 2015.

A principios de diciembre, Richard Budgett, director médico del COI, había indicado que esperaba "muchos nuevos casos" de dopaje en el programa de reanálisis de Londres-2012. A finales de diciembre, el número total de resultados positivos confirmados por reanálisis en 2016 se elevaba a 101.

El 12 de enero, el COI había anunciado que tres medallistas de oro chinas en halterofilia en Pekín-2008 quedaban descalificadas por dopaje por presencia en su cuerpo de un esteroide anabolizante, el GHRP-2.

La halterofilia domina de largo el número de nuevos casos positivos, por delante del atletismo y luego vienen la lucha y el ciclismo. El COI tendrá en cuenta en parte estos resultados durante la revisión en abril del programa de los Juegos de verano.

Tras la publicación el 9 de diciembre de la versión final del 'informe McLaren' sobre el dopaje de Estado en Rusia, el COI había indicado que 28 deportistas rusos que participaron en los Juegos de invierno de Sochi en 2014 estaban siendo objeto de un proceso disciplinario abierto por el COI.

(AFP)