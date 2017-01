Uruguay es el país menos corrupto de América Latina La desigualdad, el populismo y la corrupción son la trilogía que menoscaba el progreso de América Latina, según Alejandro Salas, director para la región de la ONG Transparencia Internacional (TI), que publicó este miércoles su informe 2016.

Actualizado: 26 de Enero de 2017 | Por: Redacción 180

"En América Latina la corrupción no es un problema genético. No es algo propio, la encuentras en todas partes. Que haya o no depende de la fortaleza de las instituciones democráticas", aseveró en entrevista telefónica con la AFP.

De 19 países latinoamericanos, la mayoría ha perdido puntuación: 11 cayeron en su calificación, 4 se mantuvieron estables y solamente otros 4 mejoraron, subrayó el especialista.

El ránking, de 176 países, lo encabezan Nueva Zelanda y Dinamarca. El país latinoamericano mejor evaluado es Uruguay (21º).

Entre los que más cayeron en su calificación en la región destacan México, que perdió 5 puntos (123º), y Chile 4 (24º).

"En el caso de este último país hubo un 'efecto sorpresa'. Pero hubo cuestionamientos por casos de corrupción en el entorno de la presidenta (Bachelet), o de empresas que participaron financiando campañas políticas".

"Pero Chile sigue entre los mejores calificados de América Latina. Cuenta con una policía limpia, una justicia profesional, acceso a la información. Tiene una tradición digna de destacar pero, precisamente, estos problemas son percibidos".

"En cambio, el caso de México no sorprende, puesto que tiene explicaciones más fáciles y directas", destacando tres factores. Se incumplió con un plan de lucha contra la corrupción; hay mucha corrupción en la administración; y la poca efectividad de la justicia para castigar los casos de corrupción.

"Hay mucha impunidad. Esto afecta al periodismo: México cuenta con la mayor cantidad de periodistas asesinados (...) Es una combinación de factores", argumenta.

- ¿El tamaño del país incide? -

"En el caso de Argentina (95º), que califica bastante bajo, se produjo un cambio de gobierno, y con esto un cambio en las instituciones, y por lo tanto en la manera de percibir las cosas".

En Brasil (79º) "hay una especie de mafia económico-política. Pero también cuenta con instituciones fuertes. Fiscales, jueces, la Policía federal" enumera.

Si de un lado se coloca a Chile y del otro a Venezuela (166º, peor latinoamericano) "la diferencia es que en este segundo país el Poder ejecutivo es dueño y señor del control de las instituciones, con excepción ahora del Parlamento", argumentó Salas.

Según el experto, el tamaño de los países es un factor que puede incidir, aunque no es algo forzosamente extrapolable.

"Países grandes, con sistemas federales, como México, Brasil y Argentina tienen instituciones que funcionan muy bien, pero después también existen otros países dentro del mismo, como por ejemplo, podemos decir que muchos 'Brasiles'. En cambio, los países pequeños suelen ser más regulares, aunque en muchos también hay mucha corrupción", acotó.

Fenómeno Trump, populismo y valores

Salas considera muy "oportuno" ejemplificar con las recientes elecciones estadounidenes.

"El discurso de (Donald) Trump retomó una inquietud social a causa de las desigualdades, atacando a las élites en el poder. Utilizó hasta el cansancio la expresión 'devolver la voz al pueblo'", destacó.

No obstante, Estados Unidos ocupa el puesto 18º, o sea, se encuentra en la parte "buena" de la tabla de clasificación de IT.

Salas reflexiona: "para luchar contra la corrupción no hay fórmulas mágicas. Necesitas las instituciones, la información, una justicia independiente del poder político".

"Muchas veces la corrupción tiene un valor secundario. Hay gente que admira a quien rompe las reglas, al valor de ser rico. Tener es para muchos más importante que el respeto a la vida", se lamenta.