The Who hará una gira por Sudamérica por primera vez en 2017 La legendaria banda de rock The Who realizará la primera gira por Sudamérica de su historia, presentándose en Buenos Aires, Santiago de Chile y tres ciudades de Brasil, según dijo el productor del grupo en una entrevista a BBC Radio.

Actualizado: 06 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

(KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)