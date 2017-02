Los partidos por TV abierta se deciden “con la calculadora” El director de Ursec, Nicolás Cendoya, explicó en No toquen nada por qué se televisó por canal abierto el partido de Uruguay-Colombia y por qué se debe televisar el juego con Venezuela. Además, habló de la complejidad para interpretar la ley de medios.

Actualizado: 06 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

En el partido por el Sub 20 entre Uruguay y Colombia se aplicó por primera vez el artículo 39 de la ley de medios.

El deber de facilitar la trasmisión de partidos por televisión abierta gratuito que grava al titular de los derechos de trasmisión de los partidos se extiende a las "instancias definitorias" del mismo, había explicado URSEC en un comunicado antes del comienzo del torneo.

En diálogo con No toquen nada, Cendoya dijo que el artículo lo están aplicando desde el año pasado. “Si bien es una ley no reglamentada, en el sistema uruguayo las leyes son efectivas cuando pasan 10 días de su publicación en el boletín oficial, cosa que ya sucedió con esta ley”.

“Este partido era una instancia clasificatoria, de hecho Uruguay clasificó al Mundial porque ganó”, dijo el director de la Ursec.

“El artículo 39 establece el derecho a que vaya por una señal abierta y gratuita y el 40 establece un mecanismo subsidiario que si no se comercializa a una señal abierta en algún punto del país deben ser cedidas a TNU sin cargo”, explicó Cendoya.

Según dijo el integrante de la Ursec, el próximo partido de la sub 20 tendría que ser televisado aunque “por otro motivo”. “El artículo utiliza un plural, entendemos que no es el último partido sino los últimos dos al menos si tiene chance de ser campeón”, agregó. Si Uruguay es campeón frente a Venezuela, el partido ante Ecuador no se televisará por abierta porque “no define nada”

La “complejidad” y la calculadora

Pero la compleja redacción de la ley genera situaciones difíciles de discernir. “La primera resolución que adoptamos fue determinar el criterio, porque eso brinda seguridad jurídica a los actores que saben que si se ajustan a ese criterio no van a ser sancionados.

“Si se fuera a reformular este artículo hay que escribirlo más claro para que sea más fácil de interpretar y no andar con la calculadora. El día después del partido con Brasil hice los números y vi que Uruguay clasificaba por los otros cruces. Lo que hice fue llamar al abogado del Ministerio de Educación y a partir de ahí se dio el tema de la televisación”, dijo Cendoya.

De cara a las Eliminatorias, Cendoya asegura que habrá una complejidad más. “Depende del horario del partido. Hay algunos que se juegan a primera hora, otros a la misma hora, otros que se superponen parcialmente. Y vamos a tener una enorme complejidad. Vamos a tener que estar con la calculadora en la mano para ver cuál es el partido que puede clasificar a Uruguay”.

Para el director de la Ursec la ley tiene una inconstitucionalidad que perjudica a la empresa que tenga los derechos. Cendoya dijo que el artículo 39 de la ley de medios es contrario al artículo 32 de la constitución, que establece que "para la privación de derechos de propiedad, además de hacerse por ley y razones de interés general, se debe acudir a una justa y previa indemnización. Ese es el motivo”.

Esa indemnización no ha existido para la empresa Tenfield, quien tampoco presentó un recurso de inconstitucionalidad.

Ante esto, la Ursec se amparó en “la lectura lo menos inconstitucional posible”, dijo Cendoya. “Consideramos que era la única inconstitucionalidad que tiene la ley porque no establece un mecanismo de indemnización al titular de los derechos. Aún así la ley tiene que ser aplicada. La Ursec no es quien para desaplicar una ley”, añadió.

“Si consideramos que un artículo no es constitucional la lectura más acorde a la constitución es darle un alcance restrictivo, en cuanto a la interpretación y los partidos en los que abarca el derecho. Pero cuando veamos un incumplimiento seremos contundentes en la aplicación de sanciones si no se brinda el acceso a la población del evento”, comentó el director de la Ursec.

Escuche la entrevista