Vázquez: el muro que propone Trump es “terrible” Tabaré Vázquez calificó de “terrible” el muro que el gobierno de Donald Trump pretende construir a lo largo de toda la frontera de Estados Unidos con México.

Actualizado: 08 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

En entrevista con la Deutsche Welle, el presidente uruguayo dijo que el proyecto "es terrible, es un retroceso, para un país de inmigrantes como Estados Unidos" y señaló que antes que "levantar muros" lo que conviene es "hacer puentes".

Vázquez también dijo que es probable que la marihuana llegue a las farmacias a mediados de este año.

“Es complejo pero se ha avanzado mucho este año y creo que este año sobre mitad de año vamos a estar en condiciones de aplicar la ley en su totalidad”, dijo el mandatario.

El presidente planteó en la entrevista que se necesitan buscar alternativas al paradigma de la guerra contra las drogas, pero también insistió en trabajar para combatir el consumo.

“Hay que buscar algunos otros caminos para enfrentar este flagelo que tiene la humanidad. Pero yo no me puedo despojar de mi condición de médico. No hay que consumir drogas. No hay que fumar ni tabaco, ni marihuana, ni ninguna droga. Hay que insistir mucho en el tema educativo con los niños y las niñas porque pueden caer rápidamente en las garras de la feroz patología que sufre la humanidad como es la drogadicción y hay que ayudar a los drogadictos que salgan de esa condición”, afirmó el presidente.

El presidente comenzó ayer su gira por Alemania, Finlandia y Rusia. Hoy se reunirá con la canciller Angela Merkel y el presidente Joaquim Gauk.