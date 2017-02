Uruguay muestra su peor cara y el título se complica Uruguay perdió con Venezuela por 3 a 0. Como nunca en el hexagonal, el equipo estuvo Indolente en ataque y errático en defensa. Eso le costó la derrota.

Actualizado: 08 de Febrero de 2017 | Por: Diego Muñoz

Sea la categoría que sea, Uruguay debe mantener la tensión competitiva. Si baja las revoluciones, si se distrae, si está desconcentrado, si pierde intensidad, padece contra cualquier rival. Una vez más quedó demostrado. Por el hexagonal final, justo cuando tenía la Copa al alcance de la mano, la Celeste salió con una displicencia impropia para lo que estaba en juego.

Venezuela lo aprovechó y le pegó un tremendo mazazo. Con velocidad, persistencia, movilidad, despachó a un adversario que en ofensiva hizo gala de una extrema indolencia y en defensa fue negligente como nunca.

Es cierto que nada le gusta más a Uruguay que jugarse la vida en cada partido, que vivir la sensación de intentar un Maracanazo a cada paso, pero es necesario entender que también hay partidos de los otros. Cuando quiso acordarse ya era demasiado tarde.

Venezuela sacó ventaja a los 66 y en el momento en el que la selección buscó agitar la rutina llegaron dos errores defensivos y dos penales bien cobrados que sentenciaron el partido.

Coito dispuso un sistema para tratar de imponer las condiciones del juego. La idea, como de costumbre, fue tener solvencia defensiva para luego aprovechar los momentos favorables. Tener paciencia y no despreciar ni una sola de las oportunidades que el juego otorgara. Pero esta vez las equivocaciones las tuvo Uruguay.

Venezuela encontró espacios por el sector derecho de su ataque y se acercó al gol varias veces en el primer tiempo.

La Celeste jugaba con desidia, estaba perdida, partida, no podía avanzar en bloque. Amaral y De La Cruz estaban negados por sus marcadores y Schiappacasse quedaba aislado. No podían adelantarse Bentancur y Waller. Sobre el final del primer tiempo y a través de la pelota parada llegaron las dos posibilidades de gol que el equipo no pudo concretar.

El segundo tiempo mantuvo las características. El teñido Soteldo volvió loco a todo marcador vestido de celeste que se le puso delante. Aún así, recordando a Peñaranda en el Centenario, no acertaba cuando se aproximaba al arco. Pero a los 66 lo hizo, centró desde la izquierda, Mejías definió y todo cambió.

Uruguay no tuvo tiempo de reaccionar del gol venezolano. Tres minutos después, cuando estaba a punto de cerrar los ojos, tirar de la épica y salir desbocado hacia adelante, Viña cometió penal y Soteldo anotó el segundo.

Aturdido por completo, el equipo de Coito volvió a quedar mal parado atrás y Waller derribó a un adversario en el área. Chacón puso el tercero.

Uruguay fue irreconocible, como nunca en el hexagonal final. No mostró ninguna de las virtudes que lo llevaron a las puertas del título. El sábado ante Ecuador hay revancha. Coito tendrá unas pocas horas para lograr que el plantel deje atrás lo que pasó y se enfoque en lo que viene. Un partido definitorio. De esos en los que la vida y la muerte se dan la mano.