A Peñarol le sobra decisión y le falta juego Peñarol y Liverpool empataron 0 a 0 en Belvedere. El Carbonero tuvo actitud e intensidad pero le faltó juego ante un rival criterioso y ordenado. Buen ingreso de Cristian Rodríguez.

Actualizado: 11 de Febrero de 2017 | Por: Diego Muñoz

Si algo tiene este Peñarol es decisión. Desde el arquero hasta el último suplente, el equipo sabe qué quiere. Lo que aún no tiene definido es cómo. Ante Liverpool lo buscó con fiereza, fue inclaudicable hasta el pitazo final. Pero con eso solo no alcanza. Le faltó pienso al Carbonero, que tuvo una luz de esperanza cuando Cristian Rodríguez agarró la pelota y asistió a sus compañeros. La dificultad más evidente en los dos partidos jugados hasta ahora, es que sus delanteros ni convierten, ni interpretan el juego, ni recepcionan con acierto, ni asisten a los compañeros que rompen líneas. Gastón Rodríguez y Lucas Cavallini, de nuevo, jugaron muy mal. Ante El Tanque los goles los aportaron los volantes y un rival. Esta vez eso no pasó y el equipo quedó en cero.

Liverpool es reconocible. Saralegui le dio identidad desde que logró salvarlo del descenso en el Uruguayo anterior y con esa confianza ganada intentó subir el listón. Juega con orden táctico, tiene criterio para avanzar y buenos momentos colectivos. El técnico sabe qué quiere y los jugadores cómo conseguirlo. El combo es alentador para el negriazul.

En Belvedere empataron 0 a 0 en un partido que en la primera parte aburrió y en la segunda entretuvo.

Ambos equipos interpretaron mal el juego en los primeros minutos. Dividieron la pelota con pelotazos altos y largos sin sentido. El circuito de juego de Liverpool funcionaba bien por izquierda mientras que Peñarol mostraba lo mejor cuando atacaba por la derecha.

Aún así, los dos se empeñaban en pegarle fuerte y lejos.

En eso estaba el partido hasta que a los 24 el árbitro cometió el error de la tarde cuando decidió no expulsar a Gastón Rodríguez por una patada descalificadora. Cuesta entender cómo Óscar Rojas interpretó que no fue jugada de expulsión. Porque verla la vio, pues estaba al lado de la jugada. Tal vez le pesó que en el inicio de la incidencia hubo falta a favor de Peñarol.

Con dos volantes centrales que tienen limitado trato de balón, como Pereira y Novick, el Carbonero depende demasiado de lo que se genere por las bandas. Con Mier en una floja tarde, Nández y Petryk eran la esperanza. Sin embargo, cuando pudieron avanzar por ese carril no tuvieron quién definiera en el área.

Los movimientos de Liverpool eran en bloque, con sus líneas cercanas entre sí para impedir espacios al rival. Así se mantuvo el local también en el segundo tiempo. Aprile y Almeyda se soltaron más y Royón se volvió un dolor de cabeza para la defensa aurinegra.

Los de Saralegui fueron inteligentes para ir al ataque sin descuidarse atrás. Así llegó el gol anulado a Royón, por posición adelantada, y un par de posibilidades más.

Con el ingreso de Junior Arias y Cristian Rodríguez, Peñarol mejoró en ataque. Fue esperanzador el ingreso del Cebolla, que tuvo libertad para desplazarse pero se volcó sobre todo hacia el medio, y Arias le dio presencia en las inmediaciones del arco rival.

Ellos generaron la mejor situación de Peñarol en el partido. Rodríguez asistió y Arias remató pero De Amores evitó el gol.

En la última de la tarde Petryk también pudo convertir pero su tiro dio en el palo.