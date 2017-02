El milagro argentino y la mano del embajador Algunos medios argentinos hacen referencia a que sucedió un “milagro” para que su selección juvenil clasificara al Mundial de Corea del Sur y ponen al embajador en Ecuador como clave para ello.

Actualizado: 12 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

Luego que Argentina selló su clasificación al Mundial Sub 20 de Corea del Sur, tanto Olé como La Nación se refirieron a la gesta como “un milagro”.

“La selección Sub 20 consiguió clasificarse al Mundial aunque de milagro. Desde que se cortó el modelo Pekerman, Argentina no jugó dos Copas del Mundo y en las dos que lo hizo, no estuvo ni cerca de igualar lo conseguido anteriormente”, escribió Olé.

Añadieron que “la sub 20 pudo cumplir su objetivo de clasificarse al Mundial gracias al milagro cafetero y a un Brasil que no supo lidiar con la obligación de ganar”.

La Nación habló este sábado de un “milagroso pasaje” de la selección albiceleste, gestado a partir del empate en la hora ante Brasil en la penúltima fecha.

Además, mencionaron como protagonista de la clasificación a Luis Juez, el embajador argentino en Ecuador y exintendente de Córdoba que en la semana acaparó titulares por ser parte del curioso episodio en el que Atlético Tucumán jugó con camisetas de la selección por la Copa Libertadores.

“Juez acompañó a los jugadores durante el último partido del Sudamericano ante Venezuela y luego los invitó a una cena especial”, indicó Olé.

Según La Nación, el embajador estuvo con el plantel durante todo el día, llegando temprano al estadio Atahualpa, donde fue invitado a pasar al vestuario argentino, donde dio una charla a los jugadores.

El Técnico me permitió hablar con el equipo antes de salir a la cancha, les hable como a mi hijo Martín y les dije que estamos orgullosos pic.twitter.com/ZLOeJ1IjBm — Luis Alfredo Juez (@ljuez_Ecuador) 11 de febrero de 2017

Tras el partido, organizó un asado en la embajada para celebrar la clasificación y los jugadores juveniles le regalaron una camiseta argentina con su nombre y el número 10.

“Y sí, fue el gran jugador de esta semana”, escribió La Nación.