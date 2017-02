La tensa entrevista entre Vázquez y la DW El presidente Tabaré Vázquez tuvo un tenso reportaje con la periodista Jenny Pérez, de la Deutsche Welle, al inicio de su visita a Alemania.

Actualizado: 13 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

La periodista consultó a Vázquez sobre la crisis en el Mercosur, la posición en solitario en la que quedó Uruguay respecto a la vigencia de la democracia en Venezuela.

“En realidad en la figura del país y de sus poderes, hay un Poder Judicial funcionando, hay un Poder Legislativo funcionando con mayoría de la oposición y una Poder Ejecutivo con su presidente y el vicepresidente recientemente nombrado”, dijo Vázquez al reiterar que para él hay democracia en Venezuela.

“Quizás no sea la democracia a la que estamos acostumbrados en mi país o en Chile”, relativizó.

Vázquez dijo que no se trataba de una “protección” de su gobierno al de Nicolás Maduro sino que “es una definición que se basa en lo jurídico”.

El presidente uruguayo dijo que esa postura no tiene relación con les negocios que ha realizado el país en los últimos once con Venezuela. Agregó que ese vínculo es “transparente” y que no tiene problemas con que se investigue.

