Chino Darín rechaza que se le encasille como seductor Chino Darín conquista a Penélope Cruz en "La Reina de España", y a decenas de miles de seguidoras extasiadas ante sus sensuales fotos en Instagram. Pero el hijo del actor argentino Ricardo Darín rechaza que se le encasille en el rol de seductor.

Actualizado: 14 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

Heredó de su padre la sonrisa pícara y la pasión por el cine. A sus 28 años, ha cruzado la pasarela entre el cine argentino y español y esta semana presenta en el festival de Berlín la película dirigida por Fernando Trueba, secuela de la comedia "La niña de tus ojos".

El director español reunió casi 20 años después al mismo elenco formado entre otros por Cruz, Antonio Resines y Jorge Sanz y apostó como nueva figura por Darín.

"De alguna manera me adoptaron", explica en Berlín en entrevista a la AFP.

Darín encarna a un técnico de un filme protagonizado por la estrella de Hollywood Macarena Granada (Cruz) y ambos se entregan al arte de la conquista.

Pero el rol de seductor no es el que "más cómodo (lo) deja". Es la "puntita del iceberg" de un personaje, que debe tener "alguna otra particularidad para ser completo", afirma.

"Hay películas de mi padre que no me gustan"

Habla con naturalidad, sin artificios. Se le quedó el apodo de "Chino" de cuando era pequeño porque tenía los ojos un poco rasgados y así es como uno se refiere a menudo a los niños en Argentina. En realidad, se llama como su padre, Ricardo.

Cree que "El Aura" es la mejor película que ha hecho su progenitor, pero también menciona "Nueve Reinas", dirigida también por el fallecido Fabián Bielinsky, así como "El secreto de sus ojos" (de Juan José Campanella), en la que él trabajó en la producción.

También hay algunos filmes de Ricardo Darín padre que no le gustan. Pero no los quiere mencionar para no "sepultarlo", y porque a fin de cuentas el cine es una cuestión "subjetiva".

Chino Darín empezó participando en series de televisión en Argentina y en España actuó el año pasado en los episodios de "La embajada", que trata la corrupción.

Actualmente, multiplica los largometrajes y adelanta que trabaja en un nuevo filme del director uruguayo Álvaro Brechner (director de "Mal día para pescar" y "Mr. Kaplan").

Pero cruzar estas pasarelas del cine iberoamericano no es fácil. "Hay muchos actores intentándolo", así como historias que podrían converger y no lo hacen, explica.

"Es una materia pendiente. Todos conocemos historias que entrecruzan las vidas de personas de México, Argentina, Brasil, España (...) Pero es muy difícil a veces llevar eso al cine", admite, aunque confía en que las nuevas plataformas e internet faciliten ese intercambio.

Activo en las redes sociales, Chino Darín no cree que logre limitar lo que se publica sobre su vida privada comunicándose directamente con el público.

"Uno comparte lo que quiere y lo que no (....) no tiene manera de frenarlo".

Sitios como Instagram, donde tiene 440.000 seguidores, se han ido volviendo "cosa de celebridades e 'influencers' pero espero que se diluya con el tiempo, porque me parece todo una locura".