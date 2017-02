La confusa moción de Mujica y el pedido de renuncia a Bonomi La primera interpelación a un ministro sin mayoría parlamentaria del Frente Amplio terminó con el voto negativo a la moción de apoyo del partido de gobierno.

Actualizado: 16 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

Tras no lograr el apoyo parlamentario, el diputado blanco Jorge Gandini pidió la renuncia del ministro.

En la madrugada se dio una situación confusa: el diputado Gonzalo Mujica puso a votación una moción que se desglosó en varios puntos que incluyó críticas y también reconocimiento a la gestión. Mujica pidió un debate de fondo.

La moción de Mujica tuvo la ambigüedad de destacar algunos puntos y un discurso de casi apoyo a Bonomi. Sin embargo, dos puntos centrales de esa moción tuvieron votos en mayoría contra Bonomi.

Estaba la moción del Frente Amplio que perdió y la de Mujica.

El oficialismo, en la voz de Alejandro Sánchez, entendió que en realidad no había una moción de no respaldo y tampoco de censura, ya que la oposición no la presentó.

Gustavo Penadés, del Partido Nacional, contestó que el Frente Amplio presentó una moción que no se respaldó y con eso basta, que no importa la moción de Mujica.

La moción de Mujica

"El Ministerio del Interior ha realizado en los últimos años un esfuerzo de gran magnitud a efectos de mejorar las condiciones de trabajo del personal policial" - 95 en 99 Afirmativo

"Asimismo se han implantado metodologías en los ámbitos ministerial y policial con el propósito de lograr avances en la lucha contra el delito" - 93 en 99 Afirmativo

"No obstante los resultados obtenidos en las condiciones de seguridad del ciudadano no guardan relación con el conjunto de los recursos económicos y humanos disponibles" - 50 en 99 Afirmativo

"La percepción ciudadana acerca de su seguridad personal, familiar y la de su propiedad es de desprotección ante la delincuencia" - 50 en 99 Afirmativo

"En atención a los puntos anteriores instamos al Ministerio del Interior a desarrollar una política de seguridad ciudadana y lucha contra el delito acorde a los recursos disponibles y que satisfaga las necesidades expresadas por la población" - 49 en 99 Negativo

"Dicha política pública debe contar además por un amplio respaldo político" - 50 en 99 Afirmativo