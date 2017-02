SIPIAV sobre el fallo: “llama la atención” que no se menciona el asesinato de la madre María Elena Mizrahi, coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia, dijo a No toquen nada que le llamó la atención que en el fallo de la jueza Iris Vega sobre la tenencia de los hijos de Valeria Sosa no se mencionara el asesinato de la madre.

Actualizado: 16 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

adhoc©Javier Calvelo