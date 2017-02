“En vez de luchar contra las redes sociales, las aprovechamos” Fabián Coito visitó No toquen nada y habló de cómo aprovecharon las redes sociales para nutrir de información a los futbolistas de la selección sub 20 campeona en Ecuador.

Actualizado: 18 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

Cuando comenzó a ejecutarse el Proyecto integral de selecciones uruguayas, el panorama era complicado. Eliminada del Mundial de Alemania 2006; con selecciones juveniles convocadas poco tiempo antes de los torneos y fuera de los mundiales; inserta en una desorganización que restaba posibilidades.

Con foco en la formación integral y futbolística de los jugadores, las cosas cambiaron. Desde el 2007 a la fecha, Uruguay llegó a los seis mundiales disputados en sub20 y a tres de cinco en sub 17.

Para llevar adelante su plan, Tabárez eligió como uno de sus pilares a Fabián Coito, a quien conocía de la época en la que fue su técnico en Wanderers.

Coito llegó en 2007 a la sub 15, en 2009 pasó a la sub 17 y en 2014 comenzó a dirigir a la sub 20. Fue vicecampeón del Mundo sub 17 en México y, recientemente, campeón del sudamericano sub 20 en Ecuador.

De su experiencia en la selección juvenil y de cómo aprovecharon las redes sociales para darle a los futbolistas información necesaria en el Sudamericano, Coito habló en No toquen nada.

¿Quiénes son Los cuatro fantásticos?

Ese nombre lo puso el profe Sebastián Urrutia al grupo de Whatsapp que compartimos Gustavo Ferreyra, Carlos Nicola, el profe y yo.

Al comienzo del proyecto había un técnico y un profesor y el entrenador de arquero hacía de ayudante en los torneos. Luego se comenzó a armar un cuerpo técnico para cada categoría y ahí fue cuando entraron al cuerpo técnico estable Ferreyra y Nicola.

En este Sudamericano integramos a un quinto integrante. Es quien prepara los video análisis. Recibe la información, la procesa y la comparte con los jugadores en forma individual y colectiva a través nuestra, que es Pablo Alonso.

¿Él es el niño de oro?

Exacto. Porque ganó la medalla. Debutó, salió campeón y dijo “esto no era tan difícil”. Pablo es profesor de matemática, amigo personal, apasionado del fútbol, entrenador. Él fue estudiante de ingeniería y es sumamente capaz en eso. Recibe lo que la empresa Kizanaro nos manda y la verdad que lleva mucho tiempo procesar eso. Antes todo lo que me mandaban lo compartía con los jugadores. Llegó un momento en el que vi que todos los cuerpos técnicos de juveniles tenían incorporado eso que empezó a hacer Pablo. El jugador lo demandaba “Hay algo para ver de los rivales”, decía. Precisábamos una persona. Muy sobre la fecha del viaje, por la amistad que tenemos y por lo que hablamos de fútbol todos los días, lo invité a participar. En la AUF medio se sorprendieron al principio pero lo aceptó Tabárez, que fue con la primera persona que lo compartí, lo aceptó luego la AUF y fue una experiencia piloto que salió excelente.

Los jugadores lo demandaban dijiste.

Sí. No somos pioneros y era parte de la formación de jugadores que se van a ir a Europa y lo van a recibir. Está bueno que lo lleven incorporado. A través del Whatsapp lo compartí, los jugadores lo miraban, luego lo volvíamos a mirar juntos, de repente la gestión de delanteros, él armaba un compacto de los cuatro o cinco delanteros que podían llegar a jugar y se lo mandaba a nuestros defensores y la verdad es que salió buenísimo.

Lo que a través de Whatsapp era un resumen.

Exactamente. Y eso requiere tiempo de armado, de compartirlo. Y Pablo estaba destinado a eso. Además, su experiencia de estar con adolescentes desde hace 20 años como profesor de Matemáticas ayudó también porque tiene una relación muy buena con los jugadores.

Ustedes tenían mucho dato y alguien debía cruzarlos y procesarlos.

Kizanaro nos mandaba un montón de datos y si no podíamos procesarlos y compartirlos no valía la pena. En poco tiempo tenemos matrices de asociación de pases de los rivales y nuestras, gráficos de pelotas jugadas bien, hacia dónde se juegan, por zonas de la cancha. Él lo decodificaba y lo filtraba. Sabía qué valía la pena mirar y qué queríamos, entonces filtró todo para que los jugadores recibieran información realmente valiosa.

Y si bien es muy subjetivo ¿cuánto influyó en el resultado?

Y es muy subjetivo, exactamente. Yo creo que ayudó. Le dije desde que empezó que todo lo que aportaba sería para mejor. Nada de lo que nos diera restaría. Influyó porque profesionalizó al futbolista, le dio información, el jugador se tomaba el tiempo para mirar a los rivales. Y sobre todo cuando vos jugás cada 48 horas y la preparación en el campo es mínima. Porque hay cansancio porque no hay tiempo, porque ir a una cancha de fútbol son 45 minutos para ir y otros 45 para volver. Todo lo que sea información es muy válida y muy buena.

Los partidos en ese contexto se preparan mucho más en la pantalla que en la cancha.

Sí. Aparte para un deportista, que mentalmente está fatigado del partido y de lo que viene y recibe, si le ponés un partido entero ya no sabe ni qué está mirando. Si vos apuntás a lo que verdaderamente querés que vea es mucho mejor. Pero eso lleva horas para prepararlo.

¿Cómo es el uso de las redes sociales? Cuando vos entraste en 2007 las redes sociales no tenían este impacto.

Cuando ingresamos, en el primer sub 15 de Porto Alegre, en 2007 se peleaban los jugadores por las dos computadoras que había en el hotel para conectarse con el mundo. En 2011 en México, tuvimos un tema con las computadoras porque todos viajaron con las suyas pero eras las 2 o 3 de la mañana y estaban conectados. Tuvimos un problema para regular el uso de la computadora, que no era para videos sino para relacionarse con su entorno. Hoy no viajan más con la computadora. La tienen en el bolsillo y es el teléfono. Es algo que no podemos quitar, porque a mi con 50 años me sacás el teléfono y no pasa nada pero a una persona que nació con el teléfono es imposible. Entonces dijimos “utilicemos esa herramienta que tienen incorporada y manejan como nadie” Y por medio del Whatsapp le mandábamos videos preparados, lo miraban, lo compartían y estábamos todos bien. Ellos con su herramienta y nosotros a través de esa herramienta llegábamos a ellos. No era una lucha contra eso sino aprovecharlo para llegar a los jugadores.

¿Y manejar las redes sociales, que no pongan un tuit del que luego se arrepientan por ejemplo, cómo se trabaja?

En el Complejo hubo charlas de gente especializada en redes sociales que ha hablado de lo que significa, de su experiencia. De las cosas buenas y las malas que tiene. Dónde pueden estar los problemas. Y esa información esperamos que la reciban de la mejor manera.