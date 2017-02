Enfermero absuelto por homicidios en el Maciel habló con 180 Marcelo Pereira fue acusado de homicidio especialmente agravado en 2012. En ese momento era enfermero del Hospital Maciel y la Asociación Española. Tres años después fue absuelto. Pereira accedió a contar su versión en esta historia.

Actualizado: 19 de Febrero de 2017 | Por: Emiliano Zecca

Hace seis años la vida de Marcelo Pereira cambio para siempre. La policía lo detuvo el viernes 16 de marzo de 2012 y en 48 horas estaba procesado por el homicidio de cinco personas. Estuvo 1.077 días preso. Su nombre fue noticia en todo el mundo como también su supuesta confesión de que había matado a los pacientes dándoles morfina en el Hospital Maciel. Su caso pasó por tres fiscales y cinco jueces. Nunca encontraron una prueba. Pasó de asesino a inocente en tres años y ahora decidió hablar por primera vez.

Su versión

Pereira contó cómo fue el día de la detención, lo poco que le dijeron y las 48 horas entre Investigaciones y el juzgado penal. “Si me decían que reconociera que había matado al Papa capaz lo reconocía”, dice hoy cuando recuerda lo que le tocó vivir. “Nunca tuve la chance de hablar mano a mano con un abogado. Quería que alguien me explicara qué estaba pasando, no tenía claro qué pasaba”.

Después vino la cárcel. Ahí trató de aislarse de lo que se decía de él y hasta estudió el Código Penal para buscar respuestas. Mientras, la justicia se iba quedando sin pruebas en su contra. “Yo pensaba que no iba a haber solución, que por toda la presión de los medios y la imagen de monstruo que se tenía de mí para la jueza era más fácil dejarme preso que darme la libertad”.

Su sentencia judicial dice que es inocente. Esto significa que no hay pruebas de que haya cometido ningún delito. Decir esto es una obviedad, pero Pereira lo repite porque cree que para el 99% de la gente es culpable. Por eso no quiere decir donde trabaja, tiene miedo y no quiere que su familia sufra otra vez. “Esa es la realidad, el que no lo quiera ver es porque es ciego. Yo voy a seguir siendo culpable hasta que me muera”.

