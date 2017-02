Easy: la regulación “sin duda nos sirve” Existen diferentes visiones sobre la regulación de las aplicaciones para transporte de pasajeros en Montevideo entre los choferes y las empresas.

Actualizado: 20 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

Felipe Arias, country manager de Easy Uy, dijo a No toquen nada que existe conformidad desde la empresa con el avance de la regulación hasta ahora.

"Nosotros sentimos que hay puntos en los que tenemos que seguir trabajando y no seguir trabajando directamente con DGI o con el Ministerio de Economía, sino más bien ir trabajando todos en conjunto para llegar a buen puerto", señaló.

"Si me preguntas si esta regulación nos sirve, sin duda nos sirve, nosotros queremos que esto esté regulado y esté lo más transparente posible para que tanto nosotros como los conductores y el cliente se encuentren con las mejores condiciones de trabajo, y poder dar la solución que estamos buscando: optimizar la movilidad de la ciudad", agregó.

El 5 de febrero la intendencia creó un registro para estas aplicaciones. La semana pasada Uber fue la última empresa en inscribirse.

En contraste con la visión desde la empresa Easy, Daniel Martínez, chofer de Uber e integrante de Unión de Conductores y Trabajadores de Aplicaciones del Uruguay, planteó que la regulación desarrollada hasta ahora perjudica a los conductores.

"En el tema del famoso canon no estamos de acuerdo en que seamos nosotros los que tengamos que pagarlo. Nuestra rentabilidad es muy baja porque hay empresas que han jugado un poco. Easy, por ejemplo, tuvo una tarifa al principio, luego la bajó en forma unilateral y luego la subiío", expresó.

"Y Uber no ha modificado nunca las tarifas y creo, por un comentario de los chicos de ACUA, primero les dijeron qUE sí, luego que no, que no iban a modificar la tarifa. O sea, nosotros vamos a tener un montón de cargas y lo que no vamos a tener es beneficio alguno", resumió.