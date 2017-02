Atchugarry, un ministro “querible” y con “imaginación infinita” Alejandro Atchugarry tenía una "imaginación infinita" y en gran parte la idea de cómo crear el Nuevo Banco Comercial fue de él, dijo a No toquen nada el ex ministro Isaac Alfie.

Actualizado: 20 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

Alfie, que sucedió a Atchugarry en el Ministerio de Economía en 2003, recordó que "en general mantenía esa paciencia infinita de tratar de escuchar a todo el mundo aunque de antemano sabía que algunas cosas podían no tener ni ton ni son". "Si no hubiera tenido terquedad tampoco muchas cosas hubiera podido hacer", aseguró el exministro.

Atchugarry "siempre trataba de componer, siempre buscaba en la idea del otro -aunque no la compartía- algún rasgo para incorporarlo y hacer una mejor síntesis". "Esa capacidad de diálogo y esa forma de ser, buena, esa forma siempre afable y tranquila y con los tiempos para todo, yo creo que eso lo hacía querible pero además lo hacía muy respetado. Se había ganado el respeto de todo el sistema", agregó.

La forma en que se creó el Nuevo Banco Comercial fue "mérito" de Atchugarry, según Alfie. "La idea de cómo se arma, cómo se hace la forma jurídica y cómo se hace una subasta, y cómo se le pone un cortafuego a todas las posibles demandas, la idea fue impulsada por él y estoy convencido de que una parte grande fue creada por él con algunos abogados con que se asesoraba", recordó.

Durante la crisis "creía que estaba haciendo lo mejor". "No sabemos si hicimos lo mejor pero seguramente se hizo algo que fue bueno porque los resultados fueron buenos", dijo.

"Esa imaginación infinita que tenía, que había que decirle mil veces no, pero de esas cosas siempre queda algo y estimula a todos los demás a pensar", dijo.

Según Alfie, el alejamiento de la política se dio por razones familiares.

"Atchugarry había enviudado hace unos años. Sus hijos no eran muy grandes. De esto hace ya 15 años. La más chica no sé si tenía 13 o 14 años y el más grande 17. Lo llamaban a él por teléfono para ir a cenar y él decía que sí y no iba. Ese peso personal y correr con esa carga de que había dejado a los hijos prácticamente solos debe haber influido bastrante. Yo creo que estaba en su derecho, por más que muchos hubiéramos querido otra cosa de él", dijo.