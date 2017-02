La corrupción “sobrevive” en la policía uruguaya El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoció en No toquen nada que la promesa de campaña de Tabaré Vázquez de bajar 30% las rapiñas al final del periodo es difícil de cumplir.

Actualizado: 21 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

Bonomi dijo que la comparación será con los datos de 2015, que fueron récord histórico de rapiñas y reconoció que el momento en que podría estar claro el cumplimiento o no de esa promesa es después de las próximas elecciones.

"Tomamos como línea de base el último año del presupuesto votado en el gobierno de Mujica, o sea, el 31 de diciembre de 2015. El plan que establecimos necesitaba adecuación presupuestal. El plan tenía que ver con el PADO, con las cámaras y con leyes", explicó el ministro.

Según Bonomi, el ritmo de caída de las denuncias de rapiña, que bajaron por primera vez anualmente desde 2006 el año pasado, se aceleró en el comienzo de 2017 gracias al Programa de Alta Dedicación Operativa de la policía, el PADO.

"Las rapiñas las tenemos medidas hasta el 15 de febrero. Se produjo un descenso en enero mayor que el que se dio en todo el 2016 en todo el país del 4,4%, y se sigue manteniendo el 4,4% al 15 de febrero. Es con el mismo sistema: en un mes vamos a profundizar el sistema y pensamos que va a acelerar la baja", aseguró.

El ministro dijo que una estrategia como el PADO no se implementó antes en su gestión como ministro porque no estaban dadas las condiciones y habló del panorama de corrupción en la policía uruguaya en su comparación con el trabajo realizado por Rudolph Giuliani en Nueva York. Dijo que "no es cierto" que tardaron tres meses en solucionar el problema, les llevó 10 años y cinco fueron "para combatir la corrupción". "Se refleja en las películas eso: era de las más corruptas del mundo", dijo Bonomi.

En Uruguay hay problemas de corrupción pero "en los niveles de Nueva York no". "Tenía problemas y sigue teniendo, pero los que tiene ahora son distintos. Antes era mucho más grande y ahora sobrevive ese problema, que es otra cosa", señaló.