“Las que quedan afuera no se acordaron a último momento de ser mamá” El Poder Ejecutivo emitió un decreto que permite a las mujeres mayores de 40 años que iniciaron el trámite de reproducción asistida de alta complejidad dentro del Fondo Nacional de Recursos completar los tres ciclos de estimulación.

Actualizado: 21 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

Gabriela Miranda, integrante del grupo de mujeres mayores de 40 años que reclamó la extensión de plazos para los tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad, dijo a 180 que la resolución del Poder Ejecutivo deja por fuera a muchas parejas.

“Queda una sensación un poco extraña porque las que no han iniciado el trámite en el Fondo quedan fuera y algunas no es por mala voluntad o se dejaron descansar, ni porque se acordaron a último momento que quieren ser mamá. En estos dos años hicieron prueba y error con nosotros, ahora el Fondo tiene una celeridad que no tenía. Con mi esposo, por ejemplo, demoramos un año en recabar todo lo que el Fondo nos pide, es un proceso largo, tedioso y muy costoso”, sostuvo.

El decreto fue publicado a una semana de que venza el plazo para que las mujeres mayores de 40 años puedan realizarse un procedimiento de reproducción asistida financiado total o parcialmente por el Fondo Nacional de Recursos (FNR).

Otra modificación que se propone es que el FNR podrá requerir información complementaria de los ingresos y la situación patrimonial de la pareja que solicite el procedimiento para definir el valor del copago.

Además, se define que en un plazo de 30 días el FNR se definirá el valor del copago que tendrá cada procedimiento.

Miranda dijo que los costos serán otro filtro importante para las parejas. “Al principio, si ganabas menos de 33.000 pesos estabas en la primera franja y en el primer intento no tenías que pagar nada, ahora esa franja subió a 36.000 y algo. Ahora se iría a pedir una declaración jurada de los bienes y para pagar el procedimiento tenés 30 días, no 90. Eso se hace muy engorroso, porque nosotros para hacer el primer intento no teníamos el dinero, contamos con el aguinaldo de mi mamá y de mi suegro”, explicó.