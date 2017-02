Galanes japoneses al rescate de mujeres solitarias a cambio de dinero Entre las volutas de humo de un club de Tokio, Aki Nitta sostiene una copa de champán en la mano, rodeada de tres donjuanes que miman a mujeres por un precio astronómico.

Actualizado: 21 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

Hay japonesas dispuestas a gastarse una fortuna en los "host clubs" a cambio de una velada de flirteo, de palabras cariñosas y de halagos.

"Quiero sentir latir mi corazón", declara a la AFP esta mujer de negocios de 27 años, en uno de estos lugares del barrio rojo de Kabukicho lleno de espejos.

"Los hombres japoneses no son muy galantes y no muestran sus sentimientos, pero aquí te tratan como a una princesa. Quiero que me mimen y poco importa lo que me cueste", dice.

Dispone de un presupuesto de casi 10.000 euros mensuales. El objeto de su deseo es un joven de aspecto andrógino, con el pelo desteñido y una sonrisa aniñada. Algunas clientas se gasta 100.000 euros en una noche para dejarse querer por hombres locuaces que pueden llegar a ganar hasta cinco veces esa cantidad en su solo mes.

Ellas tienen entre 20 y 60 años y cubren de regalos al favorito: un reloj con diamantes ensartados, un coche de lujo, un apartamento...

"Cuando tenía 20 años una clienta me regaló un Porsche", cuenta Sho Takami, de 43 años y actualmente propietario de una cadena de clubs. El compara el oficio con el de psiquiatra... a tiempo completo. "Hay que estar disponible las 24 horas del día", afirma a su llegada al trabajo a bordo de un Rolls Royce con chófer.