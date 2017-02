Paul McCartney y Ringo Starr juntos de nuevo en un estudio Los dos Beatles sobrevivientes se reunieron en un estudio por primera vez en siete años con ocasión del nuevo disco de Ringo Starr, en el que participa Paul McCartney.

Actualizado: 21 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

El baterista Starr publicó el lunes una foto de ambos en la red social Twitter con el siguiente mensaje: "gracias por venir y tocar bien el bajo. Te quiero, hombre, paz y amor".

En otra instantánea difundida por Starr, se podía ver a los dos miembros de la legendaria banda de Liverpool con Joe Walsh, guitarrista de los Eagles.

"Y mira, Joe W. vino a tocar. Vaya día que llevo", escribió Starr.

Walsh replicó, también en la red social: "Orgulloso de tocar en el estudio con estos dos. ¡Que bien lo pasamos!".

La última vez que Starr y McCartney colaboraron fue en un disco de 2010 del primero llamado "Y Not", en el que el segundo toco el bajo en la canción "Peace Dream" y cantó en "Walk With You".

Del cuarteto de Liverpool, John Lennon murió asesinado a tiros en 1980 y George Harrison murió de cáncer de pulmón en 2001.

(AFP)