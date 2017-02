Aleti goleó a Leverkusen y Manchester City remontó ante Mónaco Atlético de Madrid ganó 4-2 este martes en el campo del Bayer Leverkusen en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones tomando ventaja de cara a la vuelta en Madrid. Por su parte, Manchester City ganó como local 5-3 ante Mónaco, que llegó a ir ganando 3 a 2.

Actualizado: 21 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

Saúl Ñíguez abrió el marcador para el Aleti (17'), antes de que Antoine Griezmann hiciera el 2-0 (25) y Karim Bellarabi recortará distancias (48) para los alemanes. Kevin Gameiro de penal marcó el 3-1 (58), pero Stefan Savic hizo el 3-2 con un gol en propia puerta (68) antes de que Fernando Torres hiciera el 4-2 (87).

El Atlético de Madrid, que ya eliminó al Bayer Leverkusen en octavos de la 'Champions' 2014-2015, dominó el encuentro, aunque acabó sufriendo en el último cuarto de hora de partido.

Concentrado en defensa y acertado en ataque, los de Simeone presionaban arriba la salida del balón del Bayer recuperando rápido cerca de la portería germana.

Tras una primera ocasión de Griezmann, Saúl Ñíguez se fue por la derecha y recortó hacia el área, soltando un tiro desde el pico del área que se coló por la escuadra derecha de Leno (17).

Con el gol a favor, el Atlético siguió presionando sin cerrarse atrás logrando el premio del segundo gol. Kevin Gameiro se fue por velocidad para pasar a la derecha, donde apareció Griezmann en el centro del área y marcar el 2-0.

Tras el descanso, el Bayer presionó más. Wendell centró desde la derecha para Bellaraby cuyo disparo cruzado se coló en la portería rojiblanca (48).

Con 2-1 en el marcador, Gameiro fue derribado por Aleksandar Dragovic en una acción sancionada con penal, que transformó el propio Gameiro (58).

Llegó entonces un centro del Bayer desde la izquierda, Moyá despejó y el balón rebotó en el defensa rojiblanco Savic metiéndose en la portería madrileña (68).

En los últimos diez minutos, el Bayer apretó, pero entonces llegó el gol de Torres para cerrar el partido (87).

Mónaco no supo aguantarlo

Manchester City se impuso este martes al Mónaco por 5-3 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, al término de un encuentro loco en el que el argentino Sergio Agüero y el colombiano Radamel Falcao anotaron sendos dobletes.

Rasheem Sterling (26), Agüero (58, 71), John Stones (77) y el alemán Leroy Sané (82) anotaron para el equipo inglés, mientras que los goles del Mónaco los marcaron Falcao (32, 61), que incluso falló un penal, y el joven Mbappe Lottin (40).

Pese a no estar acostumbrado a jugar este tipo de eliminatorias y a no tener aún un gran nombre en Europa, el Mónaco no saltó atemorizado al Etihad y planteó un partido de ida y vuelta.

Pero el Mónaco no acertó y el City acabó adelantándose, tras una buena jugada de Leroy Sané por la izquierda y el alemán centró al interior del área para que Sterling anotase a placer (26).

Sin embargo, los del Principado aprovecharon dos errores del City para darle la vuelta al marcador: el primero, en un mal pase del arquero argentino Willy Caballero para empatar con un cabezazo en plancha de Falcao (31) y el segundo en un fallo de marcaje de Nicolás Otamendi, que dejó solo a Mbappé y el joven delantero de 18 años no perdonó (40).

Falcao pudo dar un golpe de gracia al City al inicio del segundo tiempo, cuando dispuso de un penal que Otamendi cometió sobré él mismo, pero el disparo del colombiano lo paró Caballero (52).

El encuentro estaba marcado por los errores y el empate llegó en otro fallo, esta vez de Subasic, que mal colocado, puso mal las manos para detener un disparo de Agüero y el balón se coló en la red (58).

Apenas tres minutos después, Falcao, que este año parece haberse recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió en 2014, dejó selló de su gran calidad: en una rápida contra, se marchó por velocidad de John Stones y al pisar el área regateó al central y elevó la pelota por encima de caballero para anotar el tercero (61).

Los ataques se imponían claramente a las defensas y el 'Kun' volvió a adelantarse a su marcador a la salida de un córner para marcar el segundo de su cuenta y volver a empatar el partido (71).

Y en otro córner llegó el cuarto para los locales, marcado por Stones en el segundo palo después de que el marfileño Yaya Touré peinase la pelota en el primero (77).

El Mónaco, después de haber hecho unos fabulosos 75 primeros minutos, se vino abajo con el cuarto gol y el City se lanzó a ampliar la diferencia, hasta que lo logró Sané a pase de Agüero (82).

La vuelta se disputará en Mónaco el próximo 15 de marzo, un partido en el que el equipo local estará obligado a marcar al menos dos goles para avanzar a cuartos.

(AFP)