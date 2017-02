Fonseca y Rodríguez ponen a Amaral ante una encrucijada Sin consultar ni a Fabián Coito ni a Martín Lasarte, técnicos de Rodrigo Amaral en la selección y Nacional, su representante, Daniel Fonseca, y el presidente del club, José Luis Rodríguez, decidieron que el jugador haga un trabajo especial durante 30 días en Maldonado. El técnico de la Sub 20 avisó que si no compite no será citado y el de Nacional que lo pondrá en Tercera.

Actualizado: 23 de Febrero de 2017 | Por: Diego Muñoz

Javier Calvelo / adhocFotos