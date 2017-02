Batman vs. Superman y el documental contra Hillary empatan en los premios anti Óscar La película "Batman vs. Superman: El Origen de la Justicia" y un documental que ataca a Hillary Clinton empataron este sábado en los Razzie, la parodia de los Óscar que premia lo peor del cine estadounidense.

Actualizado: 26 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

Los competidores ganaron cuatro Razzie cada uno, siendo el documental anti-Clinton quien logró el trofeo pintado con spray a la "peor película".

"Todo fue a parar decididamente a dos ejemplos diferentes de residuo cinematográfico: la película de 250 millones de dólares del cómic 'Batman vs. Superman', y el falso documental de derecha 'Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party,'" indicó un comunicado de los premios.

Dinesh D'Souza fue galardonado con el premio doble como peor actor por su actuación y como peor director por "Hillary's America", que consiguió una calificación de 1,7 sobre 10 en las críticas en el sitio Rotten Tomatoes.

El consenso de las críticas de este sitio concluye que la película presenta un comentarista conservador "que predica una y otra vez hacia la derecha, aunque menos efectivo que nunca".

Rebekah Turner ganó el premio a la peor actriz por su interpretación de la candidata demócrata Clinton, mientras el premio a la peor actriz secundaria fue para Kristen Wiig por sus esfuerzos en la criticada "Zoolander 2".

"Batman" recibió también el Razzie al peor actor secundario, Jesse Eisenberg, cuya interpretación de Lexx Luthor provocó una oleada de críticas feroces.

Este fracaso de la crítica también se llevó el premio a la peor combinación para los superhéroes enfrentados Ben Affleck y Henry Cavill, y al peor guión y peor secuela.

Los Razzie nacieron en 1980 como un antídoto contra la estación anual de premios, repleta de estrellas y de palmaditas en la espalda de Hollywood, que concluye este domingo con la 89 ceremonia de los Óscars.

Los nominados raramente acuden a los Razzie, que se celebran normalmente en espacios pequeños de Los Ángeles o sus alrededores, y este año ni siquiera hubo ceremonia.

Sandra Bullock compareció en 2010 para aceptar el premio a la peor actriz por "All About Steve" (Loca obsesión), un día antes de ganar un Óscar por su papel en "The Blind Side" (Un sueño posible).

Ocho de las nueve categorías de los Razzie son elegidas por los cerca de 800 miembros de la Golden Raspberry Award Foundation (Fundación del Premio de la Frambuesa Dorada), que da derecho a voto tras el pago de una cuota de 40 dólares, con una renovación anual de 25 dólares.

El premio a la peor combinación de la pantalla se determina por las opiniones de más de 80.000 usuarios del sitio Rotten Tomatoes.

A pesar de estar muy empatados en los premios, en la taquilla hubo bastante más distancia entre los dos grandes ganadores de los Razzie este año: "Hillary's America" recaudó apenas 13,1 millones de dólares, mientras "Batman vs. Superman" consiguió 873,2 millones.

AFP