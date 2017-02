“El guayabo le gusta al 99,9% de los niños” El nuevo libro sobre los frutos nativos del Uruguay profundiza sobre el arazá, el butiá, el guaviyú, el guayabo del país y la pitanga. Su autora, la cheff Laura Rosano, contó a No toquen nada dónde y cuándo se pueden encontrar cada uno.

El recetario incluye las fichas técnicos de los frutos, sus valores nutricionales y las listas de productores y viveristas.

"No son sabores 'nuevos'; han estado aquí desde mucho antes de que bautizáramos Uruguay a esta tierra", señala Rosano en el libro.

"El guayabo tiene una producción muy grande, que ya se encuentra en supermercados grandes y también en verdulerías de Montevideo", contó la cheff a No toquen nada.

"Tiene a forma y tamaño de un kiwi, de un verde intenso, bien oscuro. No es muy atractivo cuando lo ves, y cuando lo cortamos a la mitad es blanco y tiene semillas bien chiquitas. Para mí es el más rico de todos: es un sabor ácido y dulce, un perfume muy rico, muy sutil", detalló.

El guayabo "tiene más vitamina C que el kiwi". "Siempre le digo a los gurises de la escuela: es el campeón de la vitamina C y está en el momento que necesitamos mucha vitamina C, en el otoño, para tener bien cargadas las energías para el invierno", contó.

"Lo llevamos a las escuelas siempre que arrancan las clases y hemos tenido una aceptación del 99,9% porque a un solo niño no le gustó en todos estos años", agregó.

El arazá "se está consiguiendo cada vez más, es uno de los frutos preferidos por los cheffs, por el color, sabor y la acidez", explicó Rosano.

Se puede encontrar "por todos lados: en parques, en Avenida Italia, en la Interbalnearia"

En el caso de la pitanga "el problema es que la cosecha es delicada y no tenemos tantos productores".

El guaviyú demora "entre 10 y 12 años en empezar a producir el árbol, así que somos pocos los que tenemos fruta, pero va a haber", dijo Rosano. Es un fruto "casi sin acidez, parece una uva chinche".

Hay dos guaviyú en la Plaza del Entrevero, otro grande en la Plaza Zavala, en la Facultad de Agronomía y también Maldonado.

Para comprar el libro "Frutos nativos de Uruguay" de @LAUNAH14, contactarse con ella por el mail laura.rosano@gmail.com pic.twitter.com/lTXtFYdi3I — No Toquen Nada (@NoToquenNada) 17 de febrero de 2017

El primer recetario de Frutos Nativos del Uruguay se puede descargar gratuitamente.

El segundo se puede encontrar en Ecomercado y Restaurante Foc en Montevideo, en los Restaurantes Macachin de Maldonado y La Bourgogne de Punta del Este. Además se puede solicitar por mail escribiendo a laura.rosano@gmail.com.

