Secretario general de la ONU denuncia la emergencia del “populismo” El secretario general de la ONU Antonio Guterres lamentó este lunes, ante el Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas, la emergencia del "populismo", que calificó de "fenómeno perverso" y lanzó una advertencia a los que quieren restablecer la tortura.

Actualizado: 27 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

"Vemos prosperar el fenómeno perverso del populismo y el extremismo en un contexto de creciente ola racista, xenófoba, antisemita y islamófoba, entre otras formas de intolerancia", declaró Guterres, al abrirse la 34ª sesión del Consejo.

Guterres exhortó además a "resistir con la mayor firmeza ante quienes desean restablecer la tortura", un "acto cobarde que no permite obtener informaciones utilizables y que deshonra al país que la practica".

Por su lado, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, lanzó un claro mensaje "a los actores políticos que (...)amenazan el sistema multilateral o tienen la intención de retirarse parcialmente" del sistema.

"No permaneceremos sentados. Nuestros derechos, los derechos de los demás, el futuro del planeta no pueden, no deben se excluidos por aprovechadores políticos" dijo Zeid.

Por su lado Guterres dijo que "las minorías, las comunidades autóctonas y otros grupos sufren discriminaciones y abusos en todo el mundo. Y lo mismo ocurre con la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bi y Trans)".

"Los derechos de los refugiados y de los migrantes son gravemente cuestionados (..) Frente a la multitud de personas que huyen de la guerra, la comunidad internacional no debe sustraerse a sus responsabilidades", prosiguió.

(AFP)