Cuando Sanabria pedía más controles en el Parlamento Durante esta legislación, el dueño de Cambio Nelson, Francisco Sanabria, participó de las comisiones Especial de lavado de activos y Hacienda, donde pidió mejorar los controles a las empresas privadas que son propiedad del Estado.

Actualizado: 27 de Febrero de 2017 | Por: Emiliano Zecca

Durante esta legislatura, Sanabria participó de dos comisiones: Especial de lavado de activos y Hacienda.

El 13 de agosto de 2015, en la comisión de lavado de activos recibió a la Secretaría Nacional Antilavado y realizó consultas sobre los reportes de operaciones sospechosas que se le exigían a los agentes no financieros como los escribanos.

“Cuando uno conversa con personas que representan a este sector no financiero, encuentra cierta reticencia producto de una especie de miedo a que, si se diera publicidad a una denuncia realizada, se podría afectar la tarea. En la práctica, ¿existen garantías de confidencialidad para aquellas personas que sienten que están poniendo en riesgo su función, su trabajo? Recién se nombraba a escribanos, a rematadores y a diferentes profesionales del sector no financiero. ¿Cómo podríamos hacerles llegar de manera cierta que existen garantías de que no serán "señalados" -entre comillas- como delatores de clientes, lo que les podría generar una complicación personal y comercial?”, preguntó.

Sanabria, además de legislador, se presentaba en su perfil de Twitter como abogado, político, comerciante y profesor adjunto de filosofía del derecho.

El 14 de julio de 2016, en la comisión de Hacienda, discutió sobre rendición de cuentas y presupuesto.

En ese momento el senador Omar Lafluf preguntó a las autoridades del Tribunal de Cuentas si estarían en condiciones de controlar a las sociedades anónimas o las empresas que funcionan en el derecho privado pero que manejan fondos públicos.

“Casualmente, en la línea del señor diputado Lafluf, quiero decir que recién venimos de la Comisión Especial de Lavado de Activos, donde recibimos a la Jutep y hablábamos concretamente de este tema. Hay varios proyectos de ley circulando vinculados al control de empresas que están en la órbita del derecho privado pero que son propiedad del Estado. Hay que buscar la forma de controlarlas de manera real, específica, concreta”, dijo.

Volverá

Sanabria, dueño de la empresa Cambio Nelson, anunció que regresará a Uruguay para entregarse a la justicia. Su empresa cerró la semana pasada y él se fue del país junto a su familia.

Ante la justicia enfrentará denuncias por librar cheques sin fondos y aceptar ahorros de terceros, algo que los cambios no tienen permitido.

Francisco Sanabria es hijo del ex dirigente colorado de Maldonado Wilson Sanabria y dijo que trató de salvar las empresas que heredó.