“Cuatro Babys no es violenta, es sexual” Tras ser acusado de misógino, Maluma dijo que la canción "Cuatro babys" es "sexual", no "violenta".

Actualizado: 28 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

Después de varios meses desde que se instaló la polémica por la letra de la canción, Maluma decidió responder.

En diálogo con el podcast Latin Connection de Billboard, consideró que "fue todo un gran drama":

"Es una canción que ni siquiera compuse y todo el mundo me preguntaba por ella. Esta es la primera vez que hablo sobre esto... Cuatro babys es trap, a todo el mundo le gusta, y voy a cantar igualmente estas canciones aunque la gente se cuestione si está bien o mal, porque el trap es un tipo de música muy popular en las calles y a la gente le encanta oírlo", agregó.

"Si canto que estoy enamorado de 'cuatro babys', no significa que realmente lo esté, solo estoy cantando lo que le pasa a la gente en las calles, no lo que me pase a mí", explicó Maluma.

Además dijo que la canción "no es violenta, es sexual, es sensual". "No puedo cantar algo que invite a la violencia", aseguró.

La canción

"Estoy enamorado de cuatro babies, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero. Dos son casadas, hay una soltera, la otra medio psico, si no la llamo se desespera", señala la letra de la canción.

"La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda, y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés, polvos corridos siempre echamos tres. A la cuenta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez", dice otro momento interpretado por Noriel.

El video tiene casi 500 millones de reproducciones en YouTube.