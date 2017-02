Tabárez: “Los jugadores quieren un mejor fútbol uruguayo” El técnico de la selección, Óscar Tabárez, tomó partido públicamente por los jugadores uruguayos que se enfrentan por los derechos de imagen a Tenfield y a la Mutual.

Actualizado: 28 de Febrero de 2017 | Por: Redacción 180

En una entrevista con Fútbol y Compañía por Del Sol, Tabárez dijo que le “consta” por “alguna charla circunstancial en el mano a mano, tomando un mate” que los jugadores quieren que “haya un fútbol profesional uruguayo mejor” y que él comparte esa inquietud.

Explicó que “ya no existe como ingreso principal” en el mundo el dinero generado por venta de entradas y por transferencia de jugadores. “Eso pasó a ser algo accesorio. Ahora están los derechos televisivos y el merchandising. Y en los derechos televisivos está rozando, sobrevolando, los derechos de imagen. Eso en Europa está establecido desde hace muchísimo tiempo. Cuando surgen transferencias millonarias en el mundo, a las pocas horas se conocen los sueldos, las primas y la parte que pagan por derechos de imagen. Eso quiere decir que el club los compra y luego los vende. Se asegura que puede redondear el negocio de esa manera. Todos los futbolistas tienen una imagen y tienen el derecho de ser tenidos en cuenta”, agregó el técnico de la selección.

Tabárez comentó que lo que se paga por derechos de imagen debe estar establecido “por contrato y no como un mecenazgo entre la empresa o los empresarios que compran los derechos de imagen y la federación” y que debe establecerse “cuánto corresponde a los jugadores por los derechos de imagen”. Con eso habría “una mejoría para los sueldos y una mejoría de las instalaciones”.

“Eso no está distribuido equitativamente y los esfuerzos tampoco han sido equitativos. Hay que discutirlo en un contrato”, pidió el entrenador.

El técnico recordó “otra cosa que se hace en Europa y acá tiene que estar establecida” y que la FIFA lo pide: “que los futbolistas estén representados en los órganos de gobierno del fútbol de cada país. Y acá tiene que ser así. No para co gobernar, pero sí para hacer escuchar su voz plantear sus reivindicaciones y entre todos lograr que los espectáculos mejoren”.

La Mutual

En la nota de Fútbol y Compañía, Tabárez también habló de la situación de la Mutual. “Los futbolistas que juegan en un país tienen que estar representados y esa tarea siempre la hecho la Mutual. Se quieren mejores condiciones de trabajo para nuestro fútbol”, dijo y recordó la denuncia que la Mutual hizo contra la Conmebol. “Uno de los fundamentos de la denuncia es que los dineros que se despilfarraron en otras cosas pudo mejorar las condiciones del fútbol y de sus futbolistas. Deberían estar todo para lo mismo”, dijo.

El entrenador criticó a quienes buscan “bajar el nivel de la discusión” y para eso “meten actores que no son futbolistas y que salen a hablar y dicen más disparates”.

Tabárez aseguró que debería haber “elementos mediadores” que se ocupen de estos temas y “no los dejen crecer ni un poquito”.

Por último, pidió “respetar la mayoría” porque “ese es el fundamento de toda democracia”. “Y los representantes del gremio, no los directivos sino los representantes, tienen que servir a esos intereses. Para qué está la Mutual si no es para defender a los jugadores y buscar mejores condiciones de trabajo. Qué otra cosa pueden querer los futbolistas del medio local y la selección que eso. Otras opciones que se han manejado ahí de ansias de poder y demás a mí me entran por un oído y me salen por el otro porque es bajar el nivel de la discusión, hablar de cosas que no vale profundizar porque le hacemos el juego a los que no quieren arreglar esos problemas”, culminó.