“Voy a ir con todo contra la jueza” La mujer de 24 años a la que la Justicia obligó a continuar con un embarazo no deseado va a demandar a la jueza Pura Concepción Book que dictó ese amparo.

Actualizado: 03 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

Así lo dijo en una entrevista con el sitio de noticias argentino Infobae.

La mujer expresó que el trabajo de la jueza “es hacer cumplir una ley que está vigente, que ya se debatió y que fue votada por los uruguayos”. “La Corte Suprema dice que el caso queda cerrado, pero no, yo ahora voy a ir con todo contra la jueza”, dijo.

Contó además que tiene un hijo de cinco años que nació con una malformación congénita y que en ese momento pasó operaciones de 16 horas y estuvo ocho meses internada con él, durmiendo en los pasillos del hospital. “Durante ese tiempo, no sabía si vivía o se moría, fue una tortura psicológica fatal”, dijo.

Según la información publicada en la entrevista, la mujer tenía una lesión en el útero y por eso tomaba unas pastillas anticonceptivas muy fuertes. Como le empezaron a caer mal, el ginecólogo le recomendó cambiarlas, y en ese traspaso fue que quedó embarazada del hombre que luego presentó un amparo judicial para que no interrumpiera su embarazo.

El hombre no era su pareja sino que mantenían una relación informal, contó la mujer a Infobae.

"El año pasado lo conocí a él, es un tipo muy 'sexo, drogas y rock and roll', así que no era nada serio. Yo lo veía para distraerme, pero ni de casualidad era para estar en pareja. Es un tipo que gana 12.000 pesos uruguayos al mes y cuando lo conocí, la madre se pudrió, lo echó de la casa y se fue a vivir con cinco amigos", dijo.

"Es un tipo de 30 años, así, hippie y volátil. No paga el cable, no tiene servicios básicos, no tiene una cama y, como es profesor de Educación Física, comía en las escuelas en las que trabajaba. Se vendió como un padre responsable, pero jamás me dio ni 100 pesos para hacerme una ecografía. ¿Qué padre responsable, si cree que tiene otros hijos por ahí y jamás fue capaz de hacerse un ADN?", agregó.

Además contó que al principio del embarazo el hombre le dijo: "es tu cuerpo, tomes la decisión que tomes, yo te voy apoyar". Más adelante la mujer tomó la decisión, cuando "él ya estaba saliendo con otra chica y decía que estaba re enamorado". "Él tenía un padre que tenía mil hijos perdidos por ahí y, de repente, se le puso en la cabeza que no quería ser como su padre. Yo creo que él se obsesionó con la idea de arruinarme la vida, pero en verdad no quería ser padre", expresó la joven.

Sobre la jueza Book, dijo: "me genera una indignación total, pero no me asombra. Se llama Pura Concepción y como es devota del Padre Pío, le puso Pío a su hijo. Me indigna porque su trabajo es hacer cumplir una ley que está vigente, que ya se debatió y que fue votada por los uruguayos. La Corte Suprema dice que el caso queda cerrado, pero no, yo ahora voy a ir con todo contra la jueza".

Para la mujer "estas semanas fueron terribles". "Escuché comentarios de la gente del tipo 'Bueno, si le gustó coger ahora que se haga cargo'. Yo no pensé en hacer ninguna locura porque tengo este carácter y esta entereza. Pero yo trabajo en salud y vi a muchas mujeres abortar hasta con perchas; por eso se votó la ley, porque las mujeres se morían", expresó.

"Esta jueza le puso un abogado al feto, cuando en Uruguay está establecido que un ser humano es sujeto de derecho a partir del nacimiento, no de la vida intrauterina. Ella no puede volver atrás con una ley que fue debatida durante años. Por eso le voy a hacer juicio, no quiero que las chiquilinas vuelvan a hacerse esos abortos clandestinos y vuelvan a morirse desangradas, como se morían antes", concluyó.