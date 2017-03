Milagro Sala pidió disculpas por intento de suicidio Milagro Sala, líder de la organización argentina Tupac Amaru, pidió disculpas el sábado desde la prisión por haber intentado suicidarse y denunció represalias carcelarias.

Actualizado: 04 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

"Les pido perdón a los argentinos por mi arrebatamiento de querer matarme. Hay cosas que no puedo decir porque hay represalias. Estoy cansada de que me inventen cosas. Me quieren muerta", dijo Sala en una comunicación telefónica desde su celda con la radio AM 740.

La dirigente está presa desde hace 14 meses, acusada de organizar manifestaciones no permitidas y de fraude con fondos del Estado, entre otros delitos. Está detenida en la provincia de Jujuy.

Su libertad es reclamada por un comité de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decenas de organismos humanitarios. Denuncian que el arresto es arbitrario y que su real condición es de "prisionera política".

A la preocupación por la detención de Sala se sumó esta semana Estados Unidos, al incluir su caso en el capítulo argentino del tradicional informe global sobre Derechos Humanos del departamento de Estado.

El intento de suicidio de Sala con una tijera sólo derivó en una herida en el abdomen, según Tupac Amaru hace una semana. La entidad construyó durante años viviendas populares, dispensarios de salud y centros de recreación con piscinas para pobladores pobres de Jujuy. Es un movimiento que reivindica su origen indigenista.

"Me acusan porque soy negra y coya", dijo Sala la primera vez que compareció ante un tribunal. La encontraron culpable en diciembre de instigar en 2009 a que se arrojen huevos contra un político que ahora es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de la coalición que apoya al presidente Mauricio Macri.

(AFP)