Si suben impuestos no afectarían a la clase media El presidente Tabaré Vázquez habló ayer de las características que tendría un aumento de impuestos si se llega a ese punto en la Rendición de Cuentas de este año.

Actualizado: 07 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

“Nosotros no pensamos por el momento en ninguna medida impositiva, lo tenemos que analizar. Que no lo pensemos ahora no quiere decir que no lo vayamos a estudiar. Vamos a hacer todo lo posible y lo vamos a lograr, estoy seguro, no recaer sobre los trabajadores ni sobre la clase media”, dijo el presidente.

Vázquez recibió este lunes en la Residencia de Suárez al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que le entregó el documento que fue acordado en la coalición con las prioridades para la rendición de cuentas.

El presidente dijo que a partir de ese documento se comenzará a trabajar en los ministerios para elaborar el proyecto que debe ir al Parlamento. Vázquez mostró su conformidad por la coincidencia de las prioridades del gobierno con las del Frente Amplio.

“Los mismos puntos prioritarios que plantea en este documento el Frente Amplio son los que nosotros habíamos definido desde el gobierno nacional en la reunión del Consejo de Ministros en Anchorena. Privilegiando la educación y al Sistema de Cuidados, en primer lugar, y en segundo lugar la salud, la vivienda, la seguridad y la convivencia ciudadana”, afirmó Vázquez.

El documento presentado por el Frente Amplio reitera la formulación del compromiso del 6% del PBI para la educación del programa de gobierno, habla de “tender a llegar”.

También prioriza la “política de cuidados” y señala que el Sistema de Cuidados que se comenzó a desplegar en este período “constituye una prioridad política que repercute en forma positiva directamente en la vida cotidiana de las personas, tanto de las que reciben cuidados y sus familias, como de las personas encargadas de brindar dichos cuidados”.

Sobre los recursos del sistema señala que “si bien algunas de las limitantes presupuestales aún persisten, en especial en materia fiscal, resulta impostergable llegar a un incremento de la asignación del gasto público social que permita seguir avanzando en la cobertura”.

El documento plantea priorizar la inversión en atención a la primera infancia (en particular con ampliación de cobertura de centros CAIF), la cobertura de prestaciones a personas en situación de dependencia severa y analizar el incremento gradual de cobertura para personas en situación de dependencia moderada y puesta en marcha de Centros Diurnos.

En la salud el documento plantea reducir las inequidades entre ASSE y el sistema privado. “Habría que tender a que la complementariedad entre el sistema privado y público se haga bajo formato cooperativo, donde el sector público no tenga un rol subsidiario”, sostiene. Para eso “ es necesario destinar los recursos para fortalecer la rectoría del MSP”, agrega.

En vivienda, propone “destinar los recursos necesarios (financieros y legales) para abatir la emergencia habitacional, ampliar el crédito al cooperativismo de vivienda para conseguir que mejore su respuesta a la importante demanda que existe, y priorizar las soluciones habitacionales para el segmento de población que por su nivel de ingreso no encuentran ni programas específicos ni acceso a crédito”.

En seguridad y convivencia ciudadana propone continuar con todas las acciones tendientes a disminuir los niveles de violencia e inseguridad en nuestra sociedad. Debe, además asignarse una especial atención a la violencia de género, a través de los distintos programas y recursos que se destinan a tal fin, y reforzar el abordaje integral de este flagelo que está viviendo nuestra sociedad.