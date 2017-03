Peñarol decepciona, recibe una goleada y se complica Peñarol perdió ante Wilstermann por 6 a 2. Los de Ramos jugaron un pésimo primer tiempo, con errores colectivos e individuales y una mala planificación. El esfuerzo por ponerse a tiro en el segundo tiempo lo pagó al final.

Actualizado: 07 de Marzo de 2017 | Por: Diego Muñoz

Desde que en el 2011 llegó a la final y realizó la mejor Copa Libertadores desde 1987, el torneo se ha vuelto un vía crucis para Peñarol. Con una estación más dolorosa que la otra, sufre en cada edición. Sus jugadores y sus hinchas esperan el comienzo con el deseo de volver a ser protagonistas, renuevan la ilusión, pero se dan de bruces contra la realidad.

Esta vez no se puede atribuir a que el fútbol local no está empezado y el equipo tiene inactividad. El Carbonero llegó a Cochabamba con cuatro partidos del Uruguayo jugados y para enfrentar a un equipo sumergido en una profunda crisis. Wilstermann está en las últimas posiciones del torneo boliviano y tenía a su técnico a punto de perder el puesto.

Sin embargo, los de Ramos hicieron todo mal en el primer tiempo. Con desaciertos en la táctica, malos rendimientos individuales y sin criterio colectivo, recibieron tres goles en la primera parte. Y eso costó el partido.

La receta de Wilstermann fue simple: tener la pelota para aprovechar cada ataque. Con eso bastó. A los seis, luego de una falta sobre Ramón Arias que no sancionó el árbitro, Gabriel Ríos ingresó al área y puso el 1 a 0.

No funcionó la idea de Ramos. El técnico armó el mediocampo con Gastón Pereira, Naithan Nández, Tomás Costa y Cristian Rodríguez, estos dos con una inocultable falta de fútbol, para intentar contener a su rival. No solo no lo logró casi nunca sino que cuando recuperó el balón tuvo a Junior Arias y Gastón Rodríguez a 30 metros y el arco del Wilstermann a 70.

En la única que generó, Gastón Rodríguez remató por encima del horizontal.

El local dominó la pelota en campo rival, tuvo movilidad y aprovechó las concesiones de una defensa con la misma consistencia que una plantilla dentro de un café con leche.

A los 26 Alex Silva cometió penal y Thomaz Santos puso el segundo. Seis minutos después al que desbordaron fue a Lucas Hernández y Ríos anotó el tercero.

Con Silva en una noche fatal, Costa impreciso, Nández desbordado, Cebolla Rodríguez desorientado y Arias y Rodríguez a pan y agua, el panorama era desolador. Ramos sacó a Costa e incluyó a Nicolás Dibble para intentar darle velocidad por el extremo.

Si bien al comienzo de la segunda parte Wilstermann tuvo el cuarto, de inmediato Peñarol descontó. Hernández desbordó por izquierda y mandó un centro que conectó Gastón Rodríguez.

El Carbonero sintió que merecía la pena hacer un esfuerzo. Más aún cuando luego de un golpe, Ríos cayó en el área y respondió con la ingenuidad de golpear a Silva frente al juez del partido. La expulsión le dio ímpetu al equipo.

El técnico colocó a Juan Pablo Boselli a los 60 con la idea de sumar más vértigo al ataque. Pero el delantero se fue expulsado cinco minutos más tarde tras pegar dos patadas de expulsión.

Estaban los dos con 10 futbolistas cuando a los 69 Gastón Rodríguez anotó el segundo gol. Peñarol se puso a tiro. Pero el esfuerzo por conseguirlo le pasó factura.

A los 73 Edward Zenteno quedó libre en el área rival y marcó el cuarto con un cabezazo. En ese momento todo se desmoronó. Exhausto, el aurinegro tiró la toalla y el local aprovechó para pegar dos veces más. Rudy Cardozo hizo el quinto de penal a los 84 y Franco Olego el sexto a los 87.

Si bien es el primer partido, Peñarol quedó en una incómoda posición de cara al futuro. En un torneo donde definen los puntos y luego los goles, se vuelve de Bolivia sin unidades y con menos cuatro de diferencia.