“Se justificaría que las mujeres ganaran más” que los hombres Uruguay está entre los países con mejores servicios sociales de América Latina pero mantiene brechas de género muy importantes en el mercado de trabajo, en horas remuneradas y en salario.

Actualizado: 08 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

"A pesar de que participan más en el mercado laboral, la brecha en horas de trabajo remunerado seguía siendo de 10 horas entre hombres y mujeres. Trabajan en promedio 10 horas menos semanales pero cuando mirás las horas de trabajo no remunerado, trabajan 20 horas más por semana, por eso la carga global es 10 horas más en la suma total, sumando la brecha de que te pagan menos por hora: 9% de brecha en el salario por hora", explicó a No toquen nada la economista Soledad Salvador.

Según la investigadora de CIEDUR y consultora de organismos internacionales, Uruguay no tiene los problemas estructurales que tienen muchos países latinoamericanos en materia de género, pero que de todas formas hay brechas persistentes.

Una es que, a pesar de que las mujeres en Uruguay hoy ya tienen mayor promedio de nivel educativo que los hombres, siguen ganando menos por hora.

"En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, hay nivel educativo mayor. Se justificaría que ganaran más las mujeres por hora, no menos. Por eso cuando hablamos de un 9 es para igualar, pero en realidad no está el dato de cuánto sería que deberían cobrar las mujeres por tener más formación", expresó.

Según Salvador la visibilidad de muchos problemas de género ha aumentado en los últimos años todavía falta avanzar en políticas concretas en muchos ámbitos de la sociedad

"Me parece que muchas veces todo esto de la equidad de género se ve desde el lado de las políticas sociales y falta mucho más la visibilidad desde el lado de las políticas económicas, productivas, de desarrollo. Mientras por un lado seguimos desarrollando un sistema económico-productivo que busca todo esto de la eficiencia y del mayor rendimiento, y hasta dónde eso está conectado con no seguir profundizando las desigualdades y hasta dónde logramos que este cambio, de pasar a mercados laborales más segmentados a mercados laborales más integrados e inclusivos como promueve la CEPAL, tiene que ver con una condición previa que es la equidad de género. La CEPAL lo propone: el desarrollo inclusivo no es que la meta va a ser lograr la equidad de género, la equidad de género es un medio", señaló.