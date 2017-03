Tres temas emblemáticos de U2 a 30 años de “The Joshua Tree” "The Joshua Tree" salió el 9 de marzo de 1987, dando a luz a varias de las canciones más legendarias del grupo de Bono, como "I still haven't found what I'm looking for", "Where the streets have no name" y la balada "With or Without you".

Actualizado: 09 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

AFP