Tributos al rapero The Notorious B.I.G. a 20 años de su muerte El mundo del rap rindió homenajes el jueves a una de sus principales figuras, The Notorious B.I.G., veinte años después de que muriera en un tiroteo que permanece sin ser resuelto.

Actualizado: 10 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

Diddy, un rapero de Nueva York que fue protegido del artista muerto, marcó el vigésimo aniversario con un llamado en Instagram a sus fans a recitar los versos de Notorious B.I.G. y publicar versiones en línea.

Diddy escribió que el artista -también conocido como Biggie Smalls o Big Poppa, por el título de una de sus canciones- fue "el más grande rapero de todos los tiempos".

Entre los artistas que publicaron tributos estuvo el ascendente rapero canadiense Belly, con una interpretación de los primeros versos del tema de Biggie "It Was All a Dream" (Todo era un sueño).

Biggie, cuyo nombre real era Christopher Wallace, murió acribillado en un vehículo el 9 de marzo de 1997 mientras visitaba Los Angeles, y su muerte permanece hasta ahora oficialmente sin resolverse.

Inmediatamente surgieron especulaciones de que su muerte estaba vinculada a disputas entre raperos de la Costa Este y la Costa Oeste, que se habían acumulado por años, aunque algunos historiadores aseguran que estas pugnas fueron exageradas por razones comerciales.

Su muerte ocurrió menos de un año después de la de Tupac Shakur, el legendario rapero de Los Angeles, quien fue baleado en Las Vegas.

En una sombría coincidencia, en este aniversario comerciantes de recuerdos de celebridades pusieron a la venta los vehículos en que Tupac y Biggie fuero acribillados. En un signo de que ellos rivalizan incluso en la muerte, cada vehículo salió a la venta al mismo precio, 1,5 millones de dólares.

La compañía vendedora, Moments in Time, dijo que una familia había comprado el vehículo deportivo en que Biggie fue asesinado sin conocer su historia hasta que un detective les informó en 2005 que éste podría ser requerido para las investigaciones.

(AFP)