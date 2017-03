Jueza de Mercedes mezcló sus “apreciaciones personales con la ley” de aborto La jueza de Familia Pura Concepción Book mezcló sus “apreciaciones personales con la ley” de despenalización del aborto y no reconoció la confidencialidad de la relación entre el médico y el paciente. El Tribunal de Apelaciones clausuró el expediente de este caso porque la mujer sufrió un aborto espontáneo, pero la ministra discorde cuestionó la actuación de la jueza.

Actualizado: 10 de Marzo de 2017 | Por: Emiliano Zecca

El 21 de febrero, la jueza de Familia Pura Concepción Book decidió interrumpir el procedimiento de aborto de una mujer de Mercedes basada en que no se había cumplido con los pasos previstos en la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo. El recurso de amparo fue presentado por el padre del feto.

La jueza consideró que no se cumplieron algunos pasos “formales” como la presentación de la historia clínica donde se acrediten las circunstancias de la concepción y las “penurias” sociales, económicas, familiares o etarias que llevan a la mujer a la decisión de abortar. Estas “fallas” llevaron a que decidiera aceptar el recurso de amparo e interrumpir el procedimiento.

La mujer presentó un recurso de apelación a esta sentencia y también lo hizo la institución CAMS, el prestador de salud privado de Mercedes, porque se consideró agraviada por la sentencia. Luego, la embarazada sufrió un aborto espontáneo y esto hizo que el Tribunal de Apelaciones, por mayoría, decidiera clausurar el expediente ya que carece de objeto sobre el que pronunciarse.

La ley y las “apreciaciones personales” de Pura Book

La ministra María del Carmen Díaz consideró que el tribunal debía pronunciarse porque, a pesar de que existió un aborto espontáneo, podría haber un “agravio moral”. Además, consideró que a la mutualista le asistía razón para continuar con la demanda porque se le imputó la responsabilidad de no cumplir con la ley.

En su discordancia, Díaz dijo que existe una valoración errada de la prueba, ya que Book “mezcla apreciaciones personales con lo que establece la ley”. “Se puede estar de acuerdo o no, pero esa valoración no le corresponde a los tribunales de instancia o de alzada, que tampoco tienen potestades para declararla inconstitucional, los magistrados simplemente tienen que aplicarla”, afirmó.

Además, la ministra sostuvo que la norma se aplica mal al exigir cosas que no corresponden. La jueza pretendió, según la discordante, que no se respete la confidencialidad que está garantizada entre el paciente y el médico. “Es por esa razón tan elemental que no tienen que surgir de la historia clínica las razones que tuvo la paciente para pretender interrumpir el embarazo, no existiendo indicio alguno de que no se cumplieran los requisitos exigidos por la norma cuando inclusive el actor concurrió a la entrevista ante el equipo, debe tenerse que los motivos de la mujer de acuerdo a la ley no deben ser juzgadas ni el ginecólogo, ni el equipo multidisciplinario, y en consecuencia tampoco por la justicia, y es por ello que la ley permite la objeción de conciencia del médico –para cuando no está de acuerdo con la norma–, como también los magistrados tienen derecho a abstenerse de fallar si ello va contra sus principios morales y en tanto ello no podría aplicar la norma imparcialmente”, expresó.

La mutualista aseguró en su apelación que cumplió con la ley, aunque no lo hace con “agrado”. “Incluso varios de sus médicos ginecólogos no practican dicha actividad por tener objeciones de conciencia pero es un servicio que la institución debe brindar a las usuarias que así lo requieran”, agregó.

“Se cumplió con la norma en referencia de la intervención de un equipo interdisciplinario, se la informó del plazo de reflexión mínima de 5 días, lo cual también fue estampado en el formulario y finalmente se cumplió con el último requisito que es la ratificación de la solicitante expresada mediante consentimiento informado, sólo faltó la firma del ginecólogo, lo cual hubiera acontecido si el procedimiento se hubiera llegado a su fin”, fundamentó CAMS.