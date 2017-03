Falta de abogados “pone en riesgo” el nuevo Proceso Penal No están hoy las condiciones dadas para que se pueda garantizar la cobertura de la demanda de abogados para juicios penales con el nuevo Código del Proceso Penal que entrará en vigencia en julio.

Actualizado: 13 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

“Recién se está trabajando para pensar en un diseño de la defensa pública que en Montevideo es relativamente fácil porque numéricamente son más, ya está previsto que habrá un número equis de defensores que van a asistir a la víctima en un edificio que además tendrá una entrada independiente”, dijo Adriana Berezán, presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio esta mañana en No toquen nada.

Agregó que la “gran pregunta” es qué va a pasar en el interior del país.

Berezán agregó que el consultorio jurídico creado en convenio por la Facultad de Derecho y la Asociación de Familiares y Víctimas del Delito no tiene hoy las condiciones para atender a las víctimas.

El consultorio está presente sólo en Montevideo y tiene un cupo de cuatro números por día, pero además no tendría condiciones para encarar la representación de las víctimas en juicios penales.

“Para promocionar formalmente como dice la norma, tiene que ser abogado. Y los consultorios trabajan con un abogado docente y estudiantes. Si ese abogado docente se hace cargo, me parece estupendo. El tema es que la ley no prevé que los estudiantes puedan participar. Hoy no pueden asistir, van a los juicios de Familia como escuchas, al lado de sus docentes. Yo creo que sería muy bueno que se buscara la manera de que los estudiantes pudieran vincularse con la materia penal”, agregó Berezán.

La defensora de oficio dijo además que el nuevo Proceso Penal plantea más carga de trabajo para el sistema y para los abogados. Entre otras cosas porque en la etapa inicial de las investigaciones la Fiscalía no podrá interrogar al indagado sin su abogado presente y eso, en muchos casos, tendrá que ser cubierto por defensores públicos.

La presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio dijo que la falta de recursos para atender adecuadamente la representación de indagados y víctimas pone en riesgo el éxito de la implantación del nuevo Proceso Penal.