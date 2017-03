“Después del quinto tema se acabó el recital” Martín Schwedt asistió, como lo hace habitualmente, al toque del Indio. En entrevista con No Toquen Nada contó que está vez pasó algo diferente después del quinto tema.

Schwedt se ubicó adelante, como lo hace siempre, en la zona donde hay avalancha. Pero esta vez hubo algo diferente. “Arranca el recital y los de atrás aprietan hacia adelante, pero al segundo o tercer tema la gente va hacia atrás y eso esta vez no pasó. Entonces, en un momento nos miramos y dijimos: vámonos para atrás porque estamos apretados. Cuando estás agobiado te vas a los costados, pero esta vez mirabas y no había a dónde ir, no había mucho aire”, contó.

Luego del quinto tema se paró el toque durante 20 minutos y ahí “se acabó el recital”. “Se fue todo el mundo de foco, él también y nos dimos cuenta que algo grave pasaba porque el Indio nunca hace a eso”, dijo.

Schwedt dijo que es habitual que entre gente sin entrada y que haya dificultades para salir. “Esta vez tuvimos suerte para salir. Se abrió una de las esquinas al costado del escenario y salimos. Pero en Tandil la pasamos fea el año pasado, apretados tiramos una vallas para salir, y en Gualeguaychú tiramos una fila entera de baños químicos. Salimos a la nada, pero por lo menos tomábamos aire. Sabíamos que la salida iba a ser apretada, pero esta vez no había huecos y ese fue el problema. Yo tengo la entrada de Tandil, la de Mendoza sin cortar, no es que el corte de entrada signifique algo. Había cacheo esta vez, nunca hay cacheo. Es un poco a conciencia también, había gente con bebés adelante y se pidió durante un mes que no lleven”.