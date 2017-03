Con Emma Watson, la Bella y la Bestia vuelven a bailar "La bella y la bestia", un cuento muy antiguo que Disney desempolvó y convirtió en un clásico animado en los años 90, lo transforma ahora en un filme con actores de carne y hueso que promete producir una fortuna.

Actualizado: 14 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

Es Emma Watson -Hermione Granger en la saga "Harry Potter"- quien encarna a Bella en la nueva entrega de esta historia de amor que impactó en 1991.

"La bella y la bestia" se estrena en varios países de Latinoamérica este jueves, en una nueva adaptación animaciones de Disney en películas con actores de carne y hueso, una estrategia que le ha valido al estudio 4.000 millones de dólares en taquilla desde que Jason Scott Lee enojó a los puristas con su papel de Mowgli adulto en "El libro de la selva" (1994).

Puede que no haya otra película que llegue este año a la cartelera con tanta expectativa, al punto que su promoción de 90 segundos generó un récord de 92 millones de vistas en su primer día online.

La cinta tuvo un presupuesto de producción y mercadeo de 300 millones de dólares, que sin duda podrá recuperar y superar con cómodas ganancias.

Ya se convirtió en el filme con la mayor preventa en la historia, superando a "Buscando a Dory" que tenía el récord, según el sitio de ventas en línea Fandango, cuyos analistas proyectan 150 millones de dólares en éste, su primer fin de semana de cartelera.

Polémicas

También podría ser la más polémica versión de Disney, con toda clase de críticas por redes sociales sobre su producción y elenco.

Entre las críticas más triviales estaba por ejemplo la furiosa reacción al diseño del personaje de la Señora Potts, que en esta versión no tiene como nariz el pitorro de la tetera.

Más recientemente, el foco estuvo en una sesión de fotos para Vanity Fair en la que Watson muestra bastante carne, lo que según sus críticos no iba acorde a la imagen de una femenista embajadora de buena voluntad de Naciones Unidas.

Y la bomba estalló cuando se develó que "Le Fou", el adulador cómplice del villano Gaston, interpretado por el comediante canadiense Josh Gad, era homosexual, siendo el primer personaje LGBT de Disney.

El anuncio llevó por ejemplo a que un cine en Alabama se rehusara a pasar la película, al tiempo que el gobierno ruso llegó a considerar prohibirla antes de darle clasificación para adultos.

"¿De qué se ha tratado esta historia por 300 años? De ver más cerca, ir más profundo, aceptar a la gente por lo que es", dijo el director Bill Condon a periodistas en Beverly Hills la semana pasada.

El film está basado en un cuento tradicional francés de 1740 atribuido a la autora Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, aunque según la Enciclopedia Britannica la historia original pertenece al italiano Gianfrancesco Straparola (1480-1557).

"En una manera muy Disney estamos incluyendo a todo el mundo", añadió.

Seis años después de las ocho películas de "Harry Potter" en las que trabajó, Watson, que rechazó el papel que luego le dio a Emma Stone el Óscar por "La La Land", asume en esta producción de lejos su papel más importante como adulta.

"Se ha contado de muchas maneras diferentes, pero creo que hay algo en la versión de Disney; fue realmente un relato tan inspirador que capturó el corazón de la gente", dijo la actriz de 26 años, que también se dijo fanática de la versión de 1946 de Jean Cocteau y de la de Disney de 1991.

Próximos proyectos

Watson, junto a Dan Stevens (Matthew Crawley en "Downton Abbey") como la Bestia, lideran un elenco estelar que incluye a los ganadores del Óscar Kevin Kline y Emma Thompson, así como a Ewan McGregor, Ian McKellen y Stanley Tucci.

Watson aseguró que la Bella de 1991 (voz de Paige O'Hara) la ayudó a darle forma al adulto en que se convirtió y que espera que su versión tenga el mismo espíritu y valores.

"Me encanta que esta Belle no es solo la rara que no encaja, la ves leyendo y ves que realmente no es parte de la comunidad, pero en nuestra película es una activista", destacó.

Y un anuncio para quienes detestan estas versiones de carne y hueso: Disney tiene 13 en producción.

"Cruella" y "Mulan" deben salir en 2018, y luego vendrán los "remakes" de Tim Burton de "Dumbo", "Aladino" de Guy Ritchie y "El rey león" de Jon Favreau.

"La sirenita" tendrá al aclamado Lin-Manuel Miranda de "Hamilton" colaborando con el legendario compositor de Disney Alan Menken, mientas que dos versiones de "Peter Pan" están en producción así como de "Winnie Pooh", "Fantasía," "Pinocho," "Blancanieves y los siete enanos" y "La espada en la piedra"

AFP