“Voy a seguir siendo independiente” "Voy a defender la independencia de mi banca y la voy a usar para lo que yo crea buenamente que son cosas positivas para el país", dijo el diputado Gonzalo Mujica tras reunirse con el presidente del Partido Nacional, Luis Alberto Heber.

Actualizado: 14 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

"Yo cuando fui declarado fuera de los cuadros orgánicos del Frente, todo el mundo me preguntó con quién me iba, y yo dije que iba a ser independiente. Estoy cumpliendo con lo que dije: soy independiente, voy a seguir siendo independiente, me he entrevistado con todos los partidos, he apoyado sin ningún prurito las cosas buenas que veo en cualquier partido que esté en el sistema y voy a seguir haciendo eso", afirmó el diputado tras la reunión con Heber en la casa del Partido Nacional.

"Los tiempos electorales van a venir dentro de tres años y en ese momento vamos a ver qué clase de acuerdos se pueden hacer y con quién. Mientras tanto, voy a defender la independencia de mi banca y la voy a usar para lo que yo crea buenamente que son cosas positivas para el país", aseguró.

"En tema seguridad estoy más cercano al Partido de la Gente y en el tema educación probablemente esté más cercano al Partido Independiente", dijo Mujica.

"Yo lo dije hace meses y lo reitero: las mejores soluciones para los principales problemas del país quedaron todas a la derecha del programa del Frente Amplio. Ahora yo lo que veo es que los partidos que están a la derecha del Frente Amplio se están encontrando con esas mejores soluciones. ¿Cómo va a evolucionar esto en el sistema político y con qué programas vamos a llegar a las elecciones nacionales? Eso es algo que ninguno lo puede saber. Ahora, yo estoy convencido de una cosa: si en 2019 la cosa es entre continuismo o restauración, al país lo metemos en un embudo y lo liquidamos", expresó.

Para el legislador "el talón de Aquiles de la economía nacional en este momento es el déficit fiscal". "Los incrementos de gasto público que se quieran votar afectan directamente al déficit fiscal. Estamos al límite de la capacidad contributiva del país, por lo tanto no podemos pedirle al Uruguay un peso más de impuestos", afirmó.

"Tenemos que centrar la discusión en el gasto público. Si se quiere incrementar el gasto público, se está afectando el talón de Aquiles de la economía. Ese es un centro en el cual nos tenemos que poner todos de acuerdo previamente", dijo Mujica.