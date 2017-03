Avanza creación de una escuela integral para nutrir los cuerpos del Sodre Está avanzando la idea de crear una escuela junto al Auditorio Nacional Adela Reta que contenga los primeros nueve años de educación formal para niños y adolescentes que se estén formando en artes.

Actualizado: 14 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

“Tenemos un lugar físico a la vuelta del Sodre en el que también esté Primaria y los tres primeros años de liceo, cosa que el niño no tenga que andar de un lado para el otro. Hacés toda esa currícula a la mañana y a la tarde y no llegás (a las clases de danza) con la energía que necesitás para prepararte”, dio Bocca en No toquen nada.

El director del Ballet Nacional consideró que esa idea viene avanzando lentamente. “Hay que ir empujando pero es necesario que todo esté en un mismo espacio. Allí va a estar lo que es clásico, folclórico, contemporáneo, lírica, coro de niños… No es sólo ballet, es una escuela completa y tiene que ver con lo que el Sodre va a necesitar para alimentar todo lo que es el edificio”, explicó.

Esta escuela se complementaría con otras instaladas en el interior del país para que los niños y niñas puedan ir a comenzar su formación. Luego podrían continuar sus estudios en Montevideo. Concretamente, Bocca, se está pensando en instalar una escuela en San José y otra en Treinta y Tres, en principio.

En los últimos años el Ballet Nacional del Sodre rompió récords de venta de entradas y mejoró su posicionamiento internacional. Y esto también trajo un aumento en las exigencias del público, celebró Bocca.

“La gente está más exigente y está bueno. Esa es la idea. Está más exigente con los espectáculos de ballet que vienen de afuera. Si vas subiendo la vara, vas subiendo todo, sos más exigente”, consideró.

Uno de los puntos en los que ve esa mayor exigencia es en la conformación de los repartos y conocerlos con tiempo. El público pide saber cuándo baila un bailarín o bailarina y con quién.

Boca dijo que el Ballet del Sodre está buscando posicionarse entre las principales 10 compañías del mundo y destacó la presentación del año pasado en el teatro El Liceo de Barcelona, donde nunca había actuado ninguna compañía latinoamericana.