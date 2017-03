Ravela no integra “ninguna comisión” sobre pruebas PISA "En diciembre me invitaron a una reunión con la OCDE, me llamaron a las 9 para una reunión que era a las 11", contó Pedro Ravela, y aclaró que no integra ninguna comisión sobre las pruebas PISA.

Actualizado: 14 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

Del Sol