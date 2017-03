Acortarán horario de venta de alcohol y limitarán sus espacios de venta La comisión intersectorial formada por representantes del FA, el PN y el PI llegó a un consenso sobre algunas de las bases que tendrá el proyecto de ley integral para la regulación de las bebidas alcohólicas.

Actualizado: 15 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

Los puntos del acuerdo fueron presentados este martes en conferencia de prensa por los legisladores integrantes de la comisión: Luis Gallo por el Frente Amplio, Verónica Alonso por el Partido Nacional y Daniel Radío por el Partido Independiente.

Gallo explicó que luego de Semana de Turismo se presentará un proyecto articulado que luego de algunos retoques será el que presentará el Poder Ejecutivo en el Parlamento para su votación.

Entre los puntos que acordaron los partidos se destaca la creación de un registro único de expendedores de bebidas alcohólicas, que estará a cargo de la Junta Nacional de Drogas (JND), y de una mesa coordinadora de los fiscalizadores con los que ya cuenta el Estado.

En cuanto a la venta al público, se va a limitar el área de venta de alcohol en los supermercados, almacenes, etc. “En Estados Unidos hay muchos estados donde hay específicamente lugares de venta de alcohol. En los supermercados uno no puede comprar una botella de vino sino que tiene que ir a la licorería. No queremos llegar a ese extremo, pero sí limitar el espacio físico de la venta de alcohol”, explicó Gallo.

También, se extenderá la prohibición de la venta de alcohol desde las 22:00 a las 8:00, cuando hoy es de 00:00 a 6:00; y se buscará desestimular el consumo irresponsable retirando las petacas de las cajas de los comercios, por ejemplo.

Gallo también dijo que no se conversó concretamente sobre los Happy Hour pero “parece lógico que el proyecto de ley tenga la prohibición de la canilla libre de alcohol”.

Además, se hará una limitación específica para que la publicidad de bebidas alcohólicas no aparezca en espectáculos deportivos.