Vives: su amor por el vallenato y sus ganas de tocar en Montevideo Carlos Vives habló con No toquen nada sobre de los ocho años en que no hubo "mucho interés" por su música, su amistad con Cavani, los views en YouTube, la versión de Peñarol de "La Bicicleta" y su show en Montevideo, entre otros temas.

Actualizado: 15 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

Tras el show de este viernes en el Teatro de Verano la gira continuará en Europa. "Voy a París a ver a mi amigo Cavani. Lo conozco, tengo el privilegio y el cariño de que le gusta nuestra música, y cuando estuve con mi familia en París nos invitó a ver al equipo, tenemos una amistad. Así que estoy muy contento de estar en su tierra, de visitarlos, de por fin poder cantar para ustedes", contó Vives.

"Colombia es un país muy, muy diverso. Somos como seis o siete países muy diferentes. Por ejemplo, Juanes, que es de la zona de Antioquía, es una cultura muy diferente a la mía, de donde yo vengo en el Caribe, o si vas a Bogotá es muy diferente a nosotros, si vas al Pacífico, al sur, ya en la frontera con Ecuador... Realmente somos como varios países", describió.

Según el músico, "la cumbia es la mezcla de lo indígena, lo europeo y lo africano, pero con una gran dosis de música indígena". "Así como descubro que en Uruguay no queda tanto rastro de la cultura indígena, en nuestra música -incluido el vallenato, que es hijo de la cumbia, es un folclore más joven-, lo índigena es muy poderoso, sumado con lo africano, que ustedes también tienen aquí en el candome esa herencia de tambores, así que se van a sentir muy identificados en mi concierto, porque las percusiones en la banda son muy importantes", señaló.

"Me crié viendo a esos juglares que llegaban a Santa Marta y cantaban y contaban historias con acordeones"; recordó.

"Siempre he sentido un deber con mi tierra, y como artista fui encontrando ese sentido a mi vida, para entender que teníamos un legado, que podíamos trabajar con él, sentirnos orgullosos de él e inventar lo nuestro a partir de él. Confieso que nunca soñé con viajar, con ser un artista internacional o llegar a Hollywood. Siempre trabajé en mi país, y desde que salí del colegio fui al teatro, estuve en la Escuela Nacional de Arte Dramático, trabajé en la televisión más de 20 años como actor, como un loco", dijo.

Vives recordó que estuvo "ocho años" fuera del ámbito internacional "sin entender qué pasaba". "La compañía se disolvió, toqué puertas y no había mucho interés en ese momento", señaló.

Lo viral y la cantidad de reproducciones en YouTube "no es lo que me motiva", aseguró. "No pienso mucho en premios y en eso. Hay un camino que quiero seguir con la música, tengo mucho por descubrir, tengo mucho por viajar dentro de la música", dijo.

"Lo que te marca la industria para tener muchos views va por un lado y lo que tú estás buscando está por otro lado", agregó.

Sobre la canción de la hinchada de Peñarol basada en "La Bicicleta", Vives dijo: "me llegó el video enseguida. Queremos mucho el fútbol, es una pasión para nosotros, así que ver a la gente del equipo de Peñarol, que es otra leyenda, usando La Bicicleta, nos dio mucha alegria".

El colombiano presentará su show "La fiesta de todos" este viernes en una única función. Las entradas se compran en RedUTS y van de 1035 a 3450 pesos.

Carlos Vives vendió más de 50 millones de discos en todo el mundo. Es considerado un pionero del nuevo sonido colombiano y latinoamericano. Fue el primer artista colombiano en ganar un premio Grammy y, hasta el momento, ganó dos Grammys y nueve Latin Grammys. Algunos de sus grandes himnos son La gota fría, Déjame entrar, Fruta fresca, Pa’ Mayté, Volví a nacer, La tierra del olvido, Bailar contigo y el éxito La bicicleta, que comparte junto a Shakira.