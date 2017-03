Hayatou pierde ante Ahmad su trono del fútbol africano La promesa de una nueva era costó la cabeza al último dinosaurio del deporte mundial. Después de haber reinado cerca de 30 años en la Confederación Africana de Fútbol (CAF), el camerunés Issa Hayatou fue destronado este jueves por el malgache Ahmad Ahmad, ante la sorpresa general.

Actualizado: 16 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

En el puesto desde 1988, Hayatou, de 70 años, ha sido el último mandatario del fútbol en caer tras el cambio de era que se llevó por delante a Sepp Blatter en la FIFA y a Michel Platini en la UEFA.

Considerado el favorito para obtener un octavo mandato en esta elección presidencial, fue batido por un rival relativamente desconocido, que presidirá los próximos cuatro años el fútbol africano.

Ahmad, presidente de la Federación de Madagascar, obtuvo en Adís Abeba el voto de 34 de las 54 federaciones africanas, por 20 de Hayatou, según los resultados oficiales comunicados a la asamblea general de la CAF.

Nueva era

Con una discreta carrera como jugador y entrenador, Ahmad, de 57 años y padre de dos hijos, alcanzó la presidencia de la Federación de Madagascar en 2003.

"Cuando intentas hacer algo, significa que puedes hacerlo. Si hubiera pensado que no podría ganar no me hubiera presentado", señaló al finalizar la votación.

Hayatou, vicepresidente de la FIFA, dejará como legado haber incrementado el número de equipos africanos en el Mundial y haber logrado aumentar la financiación para las competiciones continentales.

"Su excelencia Issa Hayatou ha dado mucho al fútbol africano, pero es tiempo para él de dar un paso atrás", señaló George Afriyie, vicepresidente de la Federación de Ghana.

Hayatou había destacado sobre su candidatura "una experiencia y una sensatez inigualables", mientras que Ahmad, antiguo ministro de Pesca de su país, hizo campaña prometiendo "transparencia en la gestión de la CAF y poner fin a prácticas obsoletas".

"Es un verdadero coloso, ha dominado el fútbol africano durante decenios", dijo Seyi Akinwunmi, vicepresidente de la Federación de Nigeria.

"Pero el mundo ha cambiado, necesitamos energía y la verdad es que Hayatou tiene 70 años", continuó, añadiendo que Ahmad supone el comienzo de "una nueva era".

"El mundo ha cambiado en términos de tecnología y en la manera en que lo percibimos. Hablando con Ahmad entendí que comprendía estas cosas", concluyó.

¿La influencia de Infantino?

Pero ninguno de los dos candidatos podía presumir de tener una trayectoria completamente limpia.

El nombre de Ahmad fue citado por el Sunday Times en un asunto de corrupción que rodeó la atribución del Mundial de 2022 a Catar. Según el diario británico, habría percibido entre 30.000 y 100.000 dólares a cambio de su voto para Catar.

"No tiene sentido", se defendió el interesado, asegurando "haber simplemente pedido ayuda financiera para organizar las elecciones de la federación malgache".

Hayatou, por su parte, es un personaje controvertido, sospechoso de haber aceptado dinero a cambio de apoyo a Catar para la obtención del Mundial-2022. El camerunés siempre rechazó estas acusaciones y nunca fue suspendido por la FIFA, en la que fue presidente interino cuando Sepp Blatter dimitió debido a los escándalos de corrupción.

Sí recibió una condena del Comité Olímpico Internacional, del que es miembro desde 2001, por haber recibido dinero de la empresa de marketing ISL, asociada con la FIFA y que fue declarada en quiebra en 2001.

El actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presenció la elección en Adís Abeba y, según los rumores no confirmados, apoyó a Ahmad.

Infantino, cuya influencia en la elección habrá que medir, podría haber encontrado una forma de tomarse la revancha contra Hayatou, que apoyó a Salman bin Ebrahim Al Khalifa en la elección a la presidencia de la FIFA de febrero de 2016.

En su último discurso al frente de la asamblea general de la CAF Hayatou reafirmó la voluntad africana de obtener 10 plazas cuando se amplíen de 32 a 48 los países que disputan el Mundial.

"Una expectativa a la altura del nivel de desarrollo de nuestro fútbol y lo que nuestro continente representa para la FIFA", dijo.

