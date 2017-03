MEC registra pero no “habilita” institutos de pedicuría La directora de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Rosita Inés Ángelo, dijo a No toquen nada que sería irregular que personas que egresaron de cursos de podología o pedicuría de institutos privados que están registrados pero no habilitados por el MEC muestren títulos habilitantes o documentos similares.

Actualizado: 21 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

adhoc©Santiago Mazzarovich